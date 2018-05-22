وجود ۳۲۰ بیمار مبتلا به «ام اس» در خراسان شمالی

مهری فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «ام اس» جز بیماری خاص و غیر قابل درمان در دنیا مطرح است، اظهار کرد: این بیماری تا پایان عمر همراه فرد است به همین علت از نوع بیماری‌ها صعب‌العلاج بشمار می رود.

فرشاد افزود: بیماری «ام اس» غیر واگیر و یک اختلال مادام العمر در سیستم ایمنی خودکار بدن است و چنانچه شخصی زودهنگام متوجه بیماری شود، می توان با درمان ازعوارض آن پیشگیری کرد.

وی رده سنی بیماری «ام اس» را بین ۱۸ تا ۳۵ سال عنوان کرد و گفت: درصد بسیار کمی از افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال دچار این بیماری می شوند و همچنین زنان سه برابر مردان دچار این بیماری خواهند شد.

مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه تاکنون ۳۲۰ بیمار مبتلا به «ام اس» در استان شناسایی شده اند، بیان کرد: از این تعداد بیمار ۷۰ درصد را خانم ها تشکیل داده اند که در میان آنان دختران جوان و تحصیل کرده زیادی وجود دارند.

فرشاد اعلام کرد: طی امسال ۱۰ نفر در خراسان شمالی به این بیماری صعب العلاج مبتلا شده اند که هم اکنون تحت نظر پزشک و درمان قرار دارند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تمام داروهای ایرانی همچنین خدمات درمانی همچون «ام. ار. ای»، پرتو درمانی، عمل جراحی و بستری و سایر درمان های خاص بیماری «ام اس» رایگان است.

این مسئول گفت: خوشبختانه داروهای این بیماری در خراسان شمالی موجود و در هر شهرستان یک داروخانه برای توزیع داروهای بیماران «ام اس» تعیین شده است.

فرشاد با بیان اینکه در حال حاضر تنها داروخانه هلال احمر خراسان شمالی داروهای مربوط به بیماری «ام اس» را در بجنورد توزیع می کند، بیان کرد: به زودی دومین داروخانه در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به منظور توزیع داروهای این بیماری دایر می شود.

وی تصریح کرد: درحال حاضر بیماران «ام اس» تنها برای داروهای خارجی ماهانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان معادل ۱۰ درصد هزینه می کنند و ماباقی آن را دانشگاه علوم پزشکی و مبلغی را انجمن «ام اس» مساعدت می کند.

مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در ادامه گفت: بیماران «ام اس» با تشخص به هنگام می توانند همانند دیگر افراد زندگی عادی داشته و حتی ازدواج و باردار شوند.