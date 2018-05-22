اعراب اولین قربانی جنگنده آمریکایی اف ۳۵ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المسیره در گزارشی با اشاره به اینکه عمیکام نورکین فرمانده نیروی هوای رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه اعلام کرد که این رژیم جنگنده اف ۳۵ را عملیاتی کرده، آورده است: رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که اولین در زمینه استفاده از جنگنده آمریکایی اف ۳۵ در حمله به کشورهای عربی است. عمیکام نورکین اعلام کرد که این رژیم در دو جبهه مختلف از این جنگنده استفاده کرده است.

این رسانه عرب زبان بیان کرد: رژیم صهیونیستی اولین در جهان است که جنگنده اف ۳۵ از آمریکا دریافت کرده است و از زمانی که آنها را تحویل گرفته است یعنی در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶ فقط به فلسطینی ها در غزه یا اهدافی در داخل اراضی سوریه حمله کرده است بنابر این اعراب اولین قربانیان جنگنده پیشرفته آمریکایی هستند.