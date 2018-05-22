انبار حاوی مواد غذایی قاچاق در قائمشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدولی مرادی اظهار داشت:در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در امر خریدوفروش مواد غذایی قاچاق و تاریخ گذشته در سطح شهرستان فعالیت می‌کند موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی، افزود: در اجرای این مأموریت مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی پس از اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه‌جانبه با هماهنگی مرجع قضایی به همراه مأموران اداره بهداشت و اداره صنعت و معدن به محل موردنظر اعزام شدند و در بازدیدهای به‌عمل‌آمده از این انباری ۴۰ هزار قلم مواد غذایی قاچاق و تاریخ گذشته کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم‌شهر ارزش ریالی اموال مکشوفه را ۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اموال کشف‌شده تحویل اداره بهداشت شهرستان شد و محل موردنظر پلمب شد.

وی در خاتمه با اشاره به این‌که متصدی این واحد انباری پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست: برای حفظ سلامت خود و اعضای خانواده هنگام خرید مایحتاج پروتئینی و مواد غذایی به تاریخ انقضاء مصرف و میزان سلامت آن توجه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ و یا مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.