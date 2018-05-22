به گزارش خبرگزاری مهر، وحید فرجی که برنامه های سالگرد آزادسازی خرمشهر در حوزه هنری فارس را تشریح می کرد ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: تلاش ما بر این محور استوار است که برنامه های بزرگداشت ایام الله برنامه تبلیغی صرف نباشد بلکه رویدادهای هنری را به سمت و سوی این مناسبت ها سوق می دهیم در این مورد نیز چنین کرده ایم.

وی افزود: برنامه های حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس در این ایام از روز دوم خردادماه آغاز می شود و نخستین حرکت برگزاری نشست نقد و بررسی رمان «برادر انگلستان» اثر دکتر علیرضا قزوه در تالار اندیشه حوزه هنری است که از ساعت ۱۴ این روز با حضور این چهره نام آشنای ادبیات انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

قائم مقام حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس گفت: روز سوم خرداد پس از برگزاری یک نشست خبری، پروژه ی فیلم مستند زندگی شهید علیرضا فیروزی کلید خواهد خورد. این نشست نیز با حضور اصحاب رسانه و دست اندرکاران عرصه فرهنگ و هنر شهادت از ساعت ۱۰صبح این روز آغاز خواهد شد.

وی افزود: برگزاری شب خاطره از جمله رویدادهای مهمی است که برگزاری آن مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است از این رو شب خاطره بزرگ ویژه حماسه سوم خرداد با همکاری مجمع پیشکسوتانت جهاد و شهادت فارس روز جمعه ۴ خردادماه از ساعت۱۶ در تالار سعدی باشگاه فرهنگیان شیراز واقع در خیابان حر، برگزار خواهد شد

فرجی گفت: یکی از مهمترین بخش های این برنامه ، رونمایی از کتاب «ستاره سهیل» است که به خاطرات و زندگی سردار زهرایی شهید محمد اسلامی نسب ، فرمانده گردان امام رضا (علیه السلام) است که در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسید

وی در پایان اظهار داشت: در همین ایام و به مناسبت هفته بزرگداشت جایگاه روابط عمومی از ساعت ۱۰ روز چهارشنبه ۲ خرداد سمینار علمی روابط عمومی در عصر حاضر برگزار خواهد شد که امیدواریم زمینه رشد و توسعه فعالیت های این قشر زحمتکش نیز فراهم شود.