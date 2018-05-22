به گزارش خبرنگار مهر، جاده کمربندی بروجرد به طول بیش از ۱۲ کیلومتر به‌عنوان شریان درجه‌دو امروز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که متولیان امر را هم نگران کرده است.

تصادفات منجر به فوت و واژگونی خودروها به‌طور روزانه در این مسیر به یک معضل شهری تبدیل‌شده است و این در حالی است که شاهد پاس‌کاری رفع مشکلات مرمت و اصلاح آن توسط دستگاه‌های مربوطه هستیم.

طرح مصوبات تکراری و عدم اجرای آن‌ها یا بعضاً اجرای غلط برخی از مصوبات که نه‌تنها مشکلی را حل نکرده بلکه بر آن‌هم افزوده است امری بدیهی است تا آنجا که اعتراض فرماندار شهرستان بروجرد را هم به دنبال داشت.

مرگ ۱۲ نفر در کمربندی بروجرد

رضا آریایی فر ظهر سه‌شنبه در شورای ترافیک شهرستان با ابراز تأسف از به طول انجامیدن اصلاح جاده کمربندی بروجرد گفت: جلسات شورای ترافیک مبنی بر رفع مشکلات جاده کمربندی بروجرد خروجی نداشته و متأسفانه نتوانسته‌ایم تاکنون به جمع‌بندی درستی برسیم.

وی افزود: در حال حاضر کمربندی بروجرد به نام خیابانی به طول ۱۲ کیلومتر است که بروجرد را به دونیمه تقسیم کرده است و با این تفاسیر انجام اصلاحات در این محور نمی‌تواند کار سختی باشد.

وی بابیان اینکه علت تأخیر در اصلاحات عدم اجرای مصوبات در محل است، ادامه داد: شهرداری، راهداری و پلیس راهور باید با توافق نسبت به مصوبات موجود در محل اجرای کار حضوری مستمر داشته باشند تا مشکلات را به نحو احسن حل کنند.

آریایی فر گفت: مرگ ۱۲ نفر در سال گذشته در این محور رقم قابل‌تأملی است که عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

مصوبات بی‌نتیجه برای مشکلات کمربندی بروجرد

وی تصریح کرد: امروز ماشین‌های تندرو افزایش پیداکرده که برای رفع این مسئله نیز باید تعداد سرعت‌گیرها در محور کمربندی بروجرد افزایش پیدا کند و اگر قرار است مبلغی هزینه شود بهتر است به شکل علمی باشد.

فرماندار شهرستان بروجرد با تأکید بر رفع مشکلات جاده کمربندی ظرف یک هفته توسط دستگاه‌های مربوطه گفت: امروز مردم به علائم راهنمایی و رانندگی توجه نمی‌کنند و به دنبال آن جرائم افزایش پیداکرده، پس باید مردم را با پرداخت جریمه مهار کرد.

وی افزود: مصوبات تکراری برای رفع مشکلات جاده کمربندی وقت‌گیر و بی‌خاصیت شده است و عدم کار آیی آن‌ها به نفع دستگاه‌های ذی‌ربط نیست و رفع مشکلات این محور باید به‌طور ویژه در دستور کار دستگاه متولی قرار گیرد.

وی با تأکید بر نصب سرعت‌گیر و دوربین‌های نظارتی در مسیر جاده یادآور شد: هدف کاهش سرعت در مسیر جاده کمربندی بروجرد است که به‌طورقطع با نصب علائم راهنمایی و رانندگی استاندارد می‌توانیم به هدف موردنظر برسیم.

وی گفت: نقاط ضعف در جاده کمربندی بروجرد زیاد است اما باید رفع مشکلات و اصلاح آن‌ها در اولویت کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

همه مشکلات کمربندی بروجرد

آریایی فر بابیان اینکه در رفع مشکلات جاده کمربندی بروجرد هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست، افزود: برای رفع ترافیک شهری باید شهرداری به بازدید میدانی برسد و نقاطی که مشکل جدی دارد را حل کند.

رئیس پلیس راهور بروجرد نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۱۲ نفر در جاده کمربندی بروجرد براثر تصادف جان خود را از دست دادند و بیش از ۶۰ مورد واژگونی خودرو در این مسیر اتفاق افتاده است.

وی گفت: وجود پیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک، عدم علائم راهنمایی و رانندگی، عدم دوربین مداربسته، نبود سرعت گیرم ... مشکلاتی است که در مسیر جاده کمربندی بروجرد موجب معضلات شهری دیگری شده است.

سرهنگ ابراهیمی افزود: شهرداری در رفع مشکلات این محور برنامه‌هایی اجرا کرده که کافی نبوده است.