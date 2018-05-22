دکتر قزوه با «برادر انگلستان» میهمان شیرازی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کرونی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: دکتر علیرضا قزوه شاعر نام آشنای ادبیات انقلاب اسلامی در ماه های اخیر رمانی را روانه بازار کتاب کرده که مورد توجه مراکز ادبی قرار گرفته است.

وی افزود: امسال در هر فصل یک نشست ویژه عصر داستان خواهیم داشت که به یاری حضرت حق تبدیل به فرصتی برای آیینه وارگی و نقد و تحلیل ادبیات داستانی استان و تازه های ادبیات داستانی کشور شود.

کرونی گفت: از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۲ خردادماه تالار اندیشه واقع در انتهای بلوار رحمت غربی پشت باغ جنت انتهای بلوار فراشبندی جنب موسسه ورزشی ایثار حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس میزبان دکتر قزوه و علاقه مندان به ادبیات داستانی است.

مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: در این نشست علاوه بر داستان نویسان ارجمندی همچون اکبر صحرایی سیدحسن حسینی ارسنجانی بابک طیبی محمد محمودی نورآبادی و جمعی از اعضای خانه داستان فارس دکتر ساناز مجرد و سمیه برازجانی به نقد و بررسی علمی این اثر خواهند پرداخت.

وی گفت: رویکرد شاعران به داستان و ادبیات داستانی امری تازه و بدیع نیست و بسیاری از نام آوران داستان پارسی سابقه شاعری داشته اند البته کمتر شاعری در سطح نام آوری دکتر قزوه جسارت به خرج می دهد و این تجربه ها را منتشر می کند.

کرونی ادامه داد: دکتر قزوه در شعرهای سپید و بلند خویش نیز نشان داده بود با مقوله روایت آشناست اما پرداختن به رمان آن هم در این حجم و این ابعاد حتی برای کسانی که از نزدیک کارهای وی را دنبال می کردند نیز تازگی داشت.

وی در پایان اظهار داشت: در ادامه برنامه های سال گذشته و در عرصه شعر، شب های شعر فردا و در حوزه طنز، نشست های خندیشه را پیش بینی کرده ایم اما در عرصه داستان امید زیادی داریم که این نشست های عصر داستان بتواند به قوام و انسجام برسد.