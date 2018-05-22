کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان هوراند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان هوراند ظهر امروز سه شنبه در این جلسه گفت: ۵۳ روستا از توابع هوراند تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی نیست و لازم است اداره مربوطه نسبت به پوشش این روستا ها اقدام کند.

مردانیان با اشاره به شروع فصل گرما و احتمال شیوع وبا و بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنکو گفت: برای پیشگیری از این بیماریها لازم است هرچه زودتر نسبت به تهیه پیش سرد کن کشتارگاه هوراند اقدام شود.

رئیس کارگروه تخصصی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی شهرستان هوراند، ضمن انتقاد از استفاده زیاد از کود و سموم دفع آفات در مزارع و باغات گفت: لازم است جهاد کشاورزی نسبت به آموزش و جلوگیری از استفاده بی جا از سموم دفع آفات اقدام نماید.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر نیز در این جلسه ضمن اشاره به مصرف گرم گوشت گفت: در بین مردم اعتقاد بر این است که اگر گوشت به صورت گرم خورده شود مفید و از ارزش غذایی بالاتری برخوردار خواد بود، کاملا اشتباه بوده و لازم است، گوشت حیوان برای جلوگیری از انتقال بیماری به مصرف کننده، پس از کشتار ۲۴ ساعت در دمای۴ درجه سانتی گراد در سرد خانه نگه داری شود.

نیر پور در ادامه با اشاره تجهیز بیمارستان اهر به محل بی خطر سازی زباله های عفونی و بیمارستانی گفت: برای تجهیز این واحد بیش از سه میلیارد ریال از اعتبارات داخلی شبکه بهداشت ودرمان هزینه شده و این مرکز به صورت قطب به منطقه نیز خدمات ارائه می دهد.

دبیر کارگروه تخصصی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی شهرستان هوراند همچنین از مردم خواست نسبت به شیوع بیماری وبا حساس بوده و ضمن جلوگیری از آبیاری باغات و سبزسجات با فاضلاب تصویه نشده و از مصرف سبزیجات و میوه جات بدون شستشو و ضد عفونی شده خود داری نمایند و در صورت مشاهده حتی یک مورد اسهال در بین اعضای خانواده و دوستانشان فوری به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمایند.