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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

فرماندار بروجرد:

کلنگ پروژه جدید دربروجرد زده نمی‌شود/تکمیل پل«رودکی»تاپایان امسال

کلنگ پروژه جدید دربروجرد زده نمی‌شود/تکمیل پل«رودکی»تاپایان امسال

بروجرد- فرماندار بروجرد تأکید کرد: تا همه پروژه‌های نیمه‌تمام در بروجرد به اتمام نرسد هیچ کلنگی بر زمین زده نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی ظهر سه‌شنبه در شورای ترافیک بروجرد از بهره‌برداری از پل «رودکی» تا پایانه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: تحت هر شرایطی پروژه در حال ساخت پل «رودکی» بروجرد باید تا امسال به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: قرار است اعتباراتی به شهرداری بروجرد پرداخت شود که بخشی از آن باید برای اتمام پل «رودکی» تزریق شود و حتماً تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

فرماندار بروجرد با اشاره به تأخیر در اجرای پروژه پل رودکی، اظهار داشت: زدن هرگونه کلنگ برای اجرای پروژه‌های جدید برای شهرستان سم است و تا همه پروژه‌های نیمه‌تمام در بروجرد به اتمام نرسد هیچ کلنگی بر زمین زده نمی‌شود.

آریایی تأکید کرد: در اجرای کارها همیشه به دنبال ساده‌ترین گزینه با کمترین هزینه باشیم تا زودتر به نتیجه مطلوب برسیم.

کد مطلب 4303716

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