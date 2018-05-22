به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی ظهر سهشنبه در شورای ترافیک بروجرد از بهرهبرداری از پل «رودکی» تا پایانه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: تحت هر شرایطی پروژه در حال ساخت پل «رودکی» بروجرد باید تا امسال به اتمام برسد.
وی تصریح کرد: قرار است اعتباراتی به شهرداری بروجرد پرداخت شود که بخشی از آن باید برای اتمام پل «رودکی» تزریق شود و حتماً تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد.
فرماندار بروجرد با اشاره به تأخیر در اجرای پروژه پل رودکی، اظهار داشت: زدن هرگونه کلنگ برای اجرای پروژههای جدید برای شهرستان سم است و تا همه پروژههای نیمهتمام در بروجرد به اتمام نرسد هیچ کلنگی بر زمین زده نمیشود.
آریایی تأکید کرد: در اجرای کارها همیشه به دنبال سادهترین گزینه با کمترین هزینه باشیم تا زودتر به نتیجه مطلوب برسیم.
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