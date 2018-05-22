حمله طالبان به دو شهر در ولایت غزنی افغانستان/ آمار متفاوت تلفات

به گزارش خبرگزاری مهر، در حمله طالبان به شهرهای «ده یک» و «جغتو» واقع در ولایت غزنی در شرق افغانستان شماری از نیروهای امنیتی این کشور جان خود را از دست دادند.

عارف نور سخنگوی والی غزنی امروز سه شنبه با اعلام خبر حمله همزمان طالبان به دو شهر مذکور به خبرگزار آناتولی از ادامه درگیری ها در مناطق نزدیک به مرکز این شهرها خبر داد و افزود: هنوز شمار قربانیان به صورت قطعی مشخص نشده است و نیروهای کمکی به این مناطق اعزام شده اند.

این در حالیست که حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی کشته شدن ۱۴ مامور نظامی از جمله رئیس پلیس شهر ده یک در این درگیرها را تایید کرده است.

در همین رابطه، ذیبح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که در نتیجه درگیرها در دو شهر ده یک و جغتو به کنترل طالبان درآمده و ۴۳ نیروی نظامی نیز کشته شده اند.

لازم به ذکر است، طالبان روز گذشته به شهروندان کابل هشدار داد که مراکز نظامی و اداره های خارجی در کابل را هدف قرار می دهد و از مردم کابل خواست تا از مراکز نظامی دوری کنند.

این گروه اعلام کرد که به دنبال حملات بیشتری علیه مراکز اطلاعات و نظامی بوده و این عملیات به عنوان بخشی از حملات بهاری آنها است.

در این بیانیه آمده است: برای جلوگیری از وقوع فجایع انسانی ما از ساکنان کابل می‌خواهیم از این مراکز دوری کنند. ما نمی‌خواهیم انسان‌های بی‌گناه کشته شوند.