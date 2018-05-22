مسئولان وزارت دفاع برای اعتلای دینی سربازان اهتمام دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین قندهاری در آیین افتتاح نمازخانه حضرت علی اکبر (ع) یگان سربازی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، مساجد و نمازخانه‌ها در وزارت دفاع را مراکز مهم برای صیقل روح زنگار گرفته آدمی دانست و افزود: هدف از تجهیز و توسعه نمازخانه‌ها ایجاد فضایی امن و آرام برای ارتقای آمادگی‌های معنوی در کارکنان است تا بتوانند در یک محیط مناسب به مقام بندگی و تعبد دست یابند.

وی افزود: سربازان جوان در نظام اسلامی که در رأس آن ولی فقیه قرار دارد در سلسله مراتب ولایت الهی‌اند و از این جهت توجه به رشد گرایشات مذهبی و تعمیق بصیرت دینی و پیوند جوانان سرباز با معنویت و دین‌داری از طریق اقامه نماز بسیار مهم و ضروری است.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با استناد به آیات قرآن کریم مهمترین مأموریت مدیران در نظام اسلامی را تلاش در جهت اقامه بندگی خدا و برپایی نماز دانست و گفت: همه مدیران و مسئولین در وزارت دفاع دست در دست هم با کار جهادی به توسعه و تعمیق بصیرت دینی همت گماشته‌اند و یکی از نشانه‌های روشن آن نیز بهبود کمی و کیفی مساجد و نمازخانه‌ها و توسعه فعالیت‌های فرهنگی وزارت دفاع در سال‌های اخیر است.

حجت الاسلام و المسلمین قندهاری دوران جوانی را بهترین فرصت برای ریشه‌دار کردن روحیات معنوی و رشد ملکات اخلاقی دانست و افزود: جوانی دوران طلایی رشد و بالندگی و عمق بخشیدن به دانش و ایمان است و سربازان جوان در محیط‌های سربازی با کمک فرماندهان و مسئولین باید به دانش افزایی و تعمیق ایمان و بصیرت دینی که سفارش مؤکد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، اهتمام داشته باشند و از آنجا که کتاب خوب بهترین دوست در این دوران است برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از این دوست خوب در مراکز سربازی برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به تقارن آغاز فعالیت نمازخانه یگان سربازی با ایام ماه مبارک رمضان افزود: همانطور که در فرهنگ‌های مختلف، شروع سال جدید در ماه‌هایی از سال قرار گرفته است، برخی عارفان و اهل سلوک و معنویت شروع ماه مبارک رمضان را آغاز سال معنوی می‌دانند و معتقدند این قرب و گرایش به عبودیت در مساجد و نمازخانه‌ها در ماه مبارک رمضان بیشتر می‌شود.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که روزه‌داری تنها در چشم‌پوشی از خوردن و آشامیدن نیست، افزود: در منابع اسلامی مراتب روزه‌داری تنها به دوری از أکل و شُرب ختم نمی‌شود و اگر انسانی بخواهد به مراتب بالای معنویت و ایمان دست پیدا کند، در کنار چشم‌پوشی از خورد و خوراک باید نسبت به ترک محرمات و مکروهات و انجام مستحبات اصرار نماید.

وی با استناد به روایات اسلامی، روزه‌داران را به سه دسته‌ تقسیم کردد و گفت: روزه‌داران واقعی دسته‌ای هستند که علاوه بر رعایت حرمت اکل و شرب، چشم و گوش و زبانشان، بلکه تمامی اعضاء و جوارح را از بدی و زشتی دور نگاه می‌دارند.

در پایان این مراسم کارکنان وظیفه یگان سربازی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح به مناسبت ایام مبارک ماه رمضان و تقارن با ولادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) مورد تشویق قرار گرفتند.

گفتنی است نمازخانه حضرت علی اکبر (ع) یگان سربازی سازمان صنایع هوایی در مساحتی حدود ۲۵۰ متر مربع شامل فضای نمازخانه‌ای، محراب و فرش سجاده‌ای با رعایت استانداردهای لازم مجهز شده است.