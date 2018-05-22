به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، محسن بهشتی در جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط و به ریاست معاون امور عمرانی استانداری قم برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات آسمانی در سال‌های گذشته و با شدت بیشتر در سال زراعی جاری، گفت: برای گذر از شرایط بحرانی حاضر لازم است با مدیریت مصرف بهینه آب تمام بخشها را از این بحران عبور دهیم و بخشی نگری در این زمینه موجب مشکلات در بخش‌های دیگر جامعه خواهد شد.

وی افزود: حذف فضای سبز که سال‌ها برای کاشت و نگهداری آن تلاش شده توجیه پذیر نیست و فضای سبز موجود را باید حفظ کنیم اما در توسعه فضای سبز باید کاشت گونه‌های کم آب بر و سازگار با اقلیم خشک قم در دستور کار قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار قم ممنوعیت کاشت چمن را یادآور شد و گفت: از ۲ هزار و ۱۶۸ هکتار فضای سبز شهر قم حدود ۱۰۸ هکتار چمن کاری شده که امیدواریم در سالهای آینده با توسعه فضای سبز گونه‌های غیر چمن این رقم کاهش یابد.

وی در خصوص چمن بلوار زائر در بستر رودخانه و همچنین راهکارهای اجرایی به منظور کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب فضای سبز شهری اظهار داشت: با توجه به عدم توقف در حاشیه این مسیر و عدم امکان استفاده تفرجگاهی از چمن‌های بستر رودخانه تا یک ماه آینده کمیته‌ای متشکل از شهرداری قم، آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شهری با محوریت دفتر امور شهری استانداری در خصوص کاهش عرصه چمن کاری شده این محور و راهکارهای کاهش مصرف آب فضای سبز با استفاده از ظرفیت‌های مختلف و استفاده از گونه‌های کم آب بر و سازگار با اقلیم قم تصمیم سازی خواهند کرد.

بهشتی در عین حال توسعه فضای سبز را امری اجتناب ناپذیر برای شهر قم عنوان کرد و افزود: توسعه فضای سبز با توجه به توسعه شهر امری اجتناب ناپذیر است و باید در نقاط جدید شهری که توسعه می‌یابند فضای سبز نیز با توجه به طرح تفصیلی و تأمین سرانه ایجاد شود.

وی گفت: در همین راستا در ۲ ماه آینده که احداث کمربندی جدید شهر قم به عنوان رینگ دوم ترافیکی شهر کلنگ زنی خواهد شد، لازم است مطالعه و طراحی رینگ دوم فضای سبز نیز در کنار رینگ دوم ترافیکی برنامه ریزی و اجرایی شود.