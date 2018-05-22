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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۱۶

پس از حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛

صالحی: آمادگی لازم برای بالا بردن سطح غنی سازی را داریم

صالحی: آمادگی لازم برای بالا بردن سطح غنی سازی را داریم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر بخواهیم سرعت به معنای توسعه و افزایش سطح غنی سازی انجام شود، ما آمادگی آن را داریم و به دوستانمان در مجلس هم اعلام شد ما آمادگی بازگشت را داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علی اکبر صالحی پس از جلسه با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: صنعت هسته‌ای ما بخوبی و با آهنگ خوب و اهداف تجاری سازی به پیش می‌رود و امیدواریم هیچ وقت به نقطه‌ای برای برگشت پذیری نرسیم.

وی گفت: اگر بخواهیم برخی امور مانند غنی سازی را توسعه دهیم به عنوان مثال تولید را بیشتر و یا غنی سازی را بیشتر کنیم، ما آمادگی در این باره را داریم.

صالحی افزود: در این جلسه مروری از وضع صنعت هسته‌ای قبل از پیروزی انقلاب تا برجام و همچنین پس از برجام را داشتیم و مقایسه‌ای قبل و بعد از برجام نیز انجام شد.

وی گفت: در این جلسه درخصوص اهداف سازمان برای ساخت نیروگاه‌های هسته ای، اکتشاف و استخراج و همچنین تربیت نیروی انسانی بحث و تبادل نظر شد.

صالحی افزود: قبل از برجام، ما یک نیروگاه داشتیم که ساخت آن قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده بود و حدود ۴ - ۵ سال گذشته به بهره برداری رسید.

وی گفت: در بخش اکتشاف و استخراج نیز که قبل از برجام به خوبی پیش می‌رفت و هم اکنون نیز با همان سبک به پیش می‌رود و شتاب نیز گرفته است.

صالحی افزود: در نیروی انسانی نیز باید بگویم که تعداد نیروی انسانی ما قبل از برجام حدود ۱۵ هزار نفر بود و هم اکنون نیز به همان میزان است.

وی گفت: پس از برجام در بُعد نیروگاهی، مشغول ساخت دو نیروگاه هستیم در صورتی که قبل از برجام چنین چیزی وجود نداشت.

صالحی افزود: در موضوع چرخه سوخت نیز با یک سری از کشورها برای انتقال دانش فنی ساخت سوخت تفاهم و نقشه راه آن را نیز تهیه کرده ایم.

وی گفت: کشورهای تأمین کننده نیروگاه‌های هسته ای، هیچ گاه فناوری ساخت سوخت هسته‌ای را به کسی نمی‌دهند، زیرا یک نیروگاه را می‌فروشند و سوخت آن را برای ۶۰ - ۷۰ سال تأمین می‌کنند و از این طریق سود می‌برند.

صالحی افزود: اینکه بتوانیم به اعتبار برجام کاری کنیم که امکان تعاملات علمی با سایر کشورها را در ساخت سوخت مطمئن پیدا کنیم، باید بگویم ما قدم‌های بلندی برداشته ایم.

وی گفت: پس از برجام ما توانسته ایم ایزوتوپ‌های پایدار را با کمک روسیه شروع به غنی سازی کنیم که قبل از برجام ما فقط اورانیوم را غنی سازی می‌کردیم و البته انتقال فناوری در این باره نیز در حال انجام است.

صالحی افزود: همچنین پس از برجام پروژه ساخت «جی ام پی» برای رادیوداروها و براساس استانداردها آغاز شد که پروژه آن حدود ۶۰ میلیون یورو تجهیزات نیاز دارد و حدود سه سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: بهره برداری از این پروژه به ما درخصوص کیفیت و کمیت رادیوداروها کمک می‌کند.

صالحی افزود: پروژه دیگری که به اعتبار برجام توانستیم انجام دهیم، مرکز پرتودرمانی است که قرار است این مرکز در کرج ایجاد شود که از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز جهان برخوردار خواهد بود و امیدواریم ساخت آن امسال آغاز شود.

وی گفت: در مجموع ما نوآوری‌هایی نیز در صنعت هسته‌ای داشته ایم و به این صورت نبوده است که فقط صنعت سنتی هسته‌ای را پیگیری کنیم بلکه نوآوری‌ها در این صنعت را نیز رصد می‌کنیم.

صالحی افزود: در فناوری‌های کوانتومی ورود پیدا کرده ایم و طرح درسی آن نیز آماده شده است که از سال تحصیلی آینده، دانشجویان دوره‌های دکتری را در آن پذیرش کنیم.

کد مطلب 4303757
هادی رضایی

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