جریان صدر زیر بار خواسته های آمریکا نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاء الاسدی مسئول دفتر سیاسی مقتدا صدر اعلام کرد: رابطه پنهانی میان عربستان و مقتدا صدر به غیر از سفرهای اعلام شده وجود ندارد. ائتلاف ما برخی را شگفت زده کرد اما ما بسیاری از اصول فکری داریم که ما را به هم گره می زند. ائتلاف سائرون به آرای مورد انتظارش با توجه به درک ملت دست یافت زیرا مردم فهمیدند که طی ۴ سال تغییری رخ نداده است.

وی افزود: مقتدا صدر اجازه نخواهد داد که عراق به عرصه ای برای حمله به همسایگان تبدیل شود و جریان صدر و شرکایش به خواسته های آمریکا تن نخواهند داد. میان ما و ایران روابط پایداری حاکم است.

مسئول دفتر سیاسی مقتدا صدر گفت: ما زیر بار خواسته خارجی اعم از آمریکایی یا غیر نمی رویم. حضور آمریکا در عراق مردود و خارج از عرف دیپلماتیک است.

الاسدی تاکید کرد: نارضاتی از اوضاع سیاسی در عراق با رویگردانی از انتخابات ظاهر شد. درخواست مقتدا صدر از العبادی برای خروج از حزب الدعوه قبل از انتخابات بوده است و بعید نیست که در دیدار اخیر مقتدا صدر مجددا این درخواست را مطرح کرده باشد. هیچ وتویی بر هیچ شخصیتی از فتح یا غیره نیست. ما مشکلی با ائتلاف با دولت قانون نداریم اما میان ائتلاف و میان شخصیت های سیاسی آن تفاوت وجود دارد.

وی گفت: هدف مقتدا صدر رسیدن به قدرت نیست. هدف ائتلاف سائرون و ائتلاف ها با آن ساخت کشور است نه رسیدن به قدرت. عراق فشارهای زیادی را متحمل شد از جمله اشغالگران آمریکایی، داعش و شکست دولت های متوالی.

درباره رایزنی ها با طرفهای دیگر نیز بیان کرد: ائتلاف سائرون با شخصتی های سنی در سطح سیاسی و اجتماعی رایزنی می کند و تماس های زیادی از جانب بسیاری از طرفهای سییاسی و مذهبی کُرد دریافت شده است. ثامر السبهان وزیر سعودی شتاب زده عمل می کند و نمی داند که هر گونه دخالت در امور داخلی عراق توهین آمیز خواهد بود.