به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پیتر آلتمایر» (Peter Altmaier) وزیر اقتصاد آلمان امروز به آمریکا هشدار داد: جلوگیری از تشدید تنش های تجاری با واشنگتن بر عهده آمریکا است.

وزیر اقتصاد آلمان در این باره گفت: اتحادیه اروپا به آمریکا اعلام کرده است که برای برخورداری از روابط تجاری قدرتمند میان دو طرف باید به گفتگو در چارچوب سازمان تجارت جهانی روی آورد.

«پیتر آلتمایر» تصریح کرد: با توجه به اعلام آمادگی بروکسل، اکنون دیگر بر عهده آمریکا است تا با همکاری با اروپا از تشدید تنش های تجاری میان دو طرف جلوگیری کند.