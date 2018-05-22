به گزارش خبرگزاری مهر، ﻿اساسنامه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که روز سه‌شنبه برگزار شد، همچنین وزیر کشور گزارش شورای اجتماعی کشور را در زمینه اقدامات انجام شده برای مقابله و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی ارایه کرد و در این راستا تصمیماتی اتخاذ و توصیه‌هایی ارایه گردید.

در این جلسه بر نقش اساسی و کلیدی صدا و سیما در خصوص فرهنگ‌سازی و نحوه مواجهه و پیشگیری در رابطه با موضوعات مرتبط با مسایل و آسیب‌های اجتماعی تأکید شد.