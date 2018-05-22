ورود دستگاه قضایی به بحث افزایش نامتعارف قیمت ها در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، دادخداد سالاری عصر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت بازار و اتخاذ راه کارهای مناسب، فوری و قاطع با احتکارکنندگان و گران فروشی اظهار داشت: دستگاه قضائی حامی مردم است و اجازه نخواهد داد به معیشت و امنیت اقتصادی آنها خدشه وارد شود.

وی افزود: با توجه به دغدغه مردم در زمینه بالارفتن نامتعارف قیمت ها و عدم عرضه کالاهای اساسی و ضروری مردم و جلوگیری از هرج مرج در بازار، دادستانی کرمان به بحث افزایش نامتعارف قیمت ها ورود پیدا کرده است.

سالاری بیان کرد: به مردم اطمینان خاطر می دهیم، قطعاً دستگاه ها قضائی و اجرائی با کسانی که بخواهد از این شرایط سوء استفاده کنند، برخورد قانونی خواهند داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: مردم چنانچه با افزایش نامتعارف قیمت ها در اصناف مواجه شدند، می توانند از طریق سازمان تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین از طریق دستگاه قضائی پیگیر این مسئله شوند.