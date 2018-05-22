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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۳۷

فرماندار شاهرود:

زمین لرزه ای به بزرگ ۴ ریشتر مجن شاهرود را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگ ۴ ریشتر مجن شاهرود را لرزاند

شاهرود - فرماندار شاهرود گفت: زمین لرزه ای به بزرگی چهار درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) مجن در این شهرستان را لرزاند.

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید وقوع زمین لرزه در شاهرود، تاکید کرد: این زلزله ساعت ۱۸:۱۹ سه شنبه یکم خردادماه ۹۷ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در شهر مجن در فاصله ۳۰ کیلومتری شاهرود رخ داد.

وی افزود: شدت این زمین لرزه به گونه ای نیست که نگرانی ایجاد کند اما در صورت نیاز اکیپی برای بررسی های لازم مامور می شود.

فرماندار شاهرود گفت: این زمین لرزه در موقعت جغرافیایی شمال شاهرود و در شهر مجن رخ داد.

هاشمی بیان کرد: کانون زمین ۱۹ کیلومتری مجن، ۳۶کیلومتری شاهرود و ۲۹ کیلومتری فاضل آباد گرگان بوده  است.

کد مطلب 4303805

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