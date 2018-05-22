زمین لرزه ای به بزرگ ۴ ریشتر مجن شاهرود را لرزاند

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید وقوع زمین لرزه در شاهرود، تاکید کرد: این زلزله ساعت ۱۸:۱۹ سه شنبه یکم خردادماه ۹۷ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در شهر مجن در فاصله ۳۰ کیلومتری شاهرود رخ داد.

وی افزود: شدت این زمین لرزه به گونه ای نیست که نگرانی ایجاد کند اما در صورت نیاز اکیپی برای بررسی های لازم مامور می شود.

فرماندار شاهرود گفت: این زمین لرزه در موقعت جغرافیایی شمال شاهرود و در شهر مجن رخ داد.

هاشمی بیان کرد: کانون زمین ۱۹ کیلومتری مجن، ۳۶کیلومتری شاهرود و ۲۹ کیلومتری فاضل آباد گرگان بوده است.