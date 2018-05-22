جرائم حوزه میراث فرهنگی در استان سمنان ۲۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا افضلی در دیدار عصر سهشنبه مدیرکل و کارکنان میراث فرهنگی استان سمنان با نماینده ولیفقیه در این استان به میزبانی دفتر وی، با اشاره به برنامههای حفاظتی از میراث فرهنگی بهخصوص در حوزه حفاری غیرمجاز، تأکید کرد: خوشبختانه با اقدامات انجامشده در سال گذشته جرائم این حوزه ۲۰ درصد کاهشیافته است.
وی افزود: افزایش کمی و کیفی طرحهای نظارتی و بازرسی از اماکن مختلف تاریخی و فرهنگی یکی از مهمترین عوامل کاهش جرائم حوزه میراث فرهنگی در سطح استان سمنان است.
کشف ۲۵۹شیء تاریخی در استان سمنان
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان، گفت: جرائم سنگین و آگاهی عمومی نیز دیگر عواملی هستند که در کاهش ۲۰ درصدی میزان تخلفات حوزه میراث فرهنگی در سطح استان مؤثر بودهاند.
افضلی همچنین از افزایش کشفیات میراث فرهنگی در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲۵۹ شیء تاریخی در سراسر استان کشف و متخلفان تحویل مراجع قضایی شدهاند که این تعداد نیز در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
وی بابیان اینکه یگان حفاظت میراث فرهنگی درمجموع حراست از ۷۰۰ اثر تاریخی ثبتشده و ۱۱ موزه استان سمنان را بر عهده دارد، ابراز کرد: پاسداری از هویت ملی و فرهنگی رسالت اصلی یگان حفاظت میراث فرهنگی است.
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