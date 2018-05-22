حزب مصری: پاکسازی دمشق از تروریسم پیام پیروزی قوی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، محمد فیاض از رهبران حزب تجمع وحدوی پیشرو مصر گفت: پاکسازی حومه دمشق از گروههای تروریستی به دست ارتش سوریه پیام پیروزی قوی است که توان سوریه و ارتش آن برای ایجاد ثبات در سراسر سوریه را ثابت می کند.

وی افزود: ارتش سوریه دستاوردهای بزرگی در برابر مزدوران تروریست که در راستای طرح های توطئه گرانه غرب حرکت می کنند، به دست آورده است.

فیاض تاکید کرد: سوریه از بحرانی که بر آن تحمیل شد پیروز و قوی تر از قبل خارج شد. ملت سوریه موفق به حفظ نهادهای حکومتی شد و با ارتش خود برای مقابله با گروههای تروریستی تکفیری و به وجود آورندگان این گروهها و حامیان آنها همسویی و همراهی کرد.