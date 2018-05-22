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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۸

با تاکید به تعدیل نرخ سود مطرح شد؛

بانک‌ها با عمل به بخشنامه بانک مرکزی از سرمایه‌گذاری حمایت کنند

بانک‌ها با عمل به بخشنامه بانک مرکزی از سرمایه‌گذاری حمایت کنند

اردبیل – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از بانک‌ها خواست در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع، با عمل به بخشنامه‌های بانک مرکزی از سرمایه‌گذاران حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن عصر سه شنبه در جلسه کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در اردبیل اضافه کرد: در سال حمایت از تولیدات ملی انتظار داریم بانک‌ها همراهی بیشتری در پرداخت تسهیلات و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان انجام داده و براساس بخشنامه بانک مرکزی با تعدیل نرخ سود مشکلات را کاهش دهند.

وی عدم همکاری و عدم پایبندی بانک ها به بخشنامه ها و قوانین مصوب را از مهمترین مشکلات در حمایت از سرمایه گذاری عنوان کرد و ادامه داد: بانک های عامل باید مشکلات را برطرف کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل با بیان اینکه حمایت ها باید در عمل محقق شود نه در شعار تصریح کرد: برخی بانک‌ها با بی توجهی به مصوبات بانک مرکزی مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی به وجود می آرند که لازم این موارد خاتمه یابد.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان و نیز سرمایه گذاران متذکر شد: دستگاه های مرتبط با حوزه تولید و سرمایه گذاری و نیز بانک ها باید با همراهی و همکاری بیشتر این مشکلات را برطرف و موجبات توسعه اقتصادی استان را رقم بزنند.

پیرموذن با اشاره به تلاش های کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران در این استان ادامه داد: با راه اندازی این کمیته مشکلات برخی واحدهای سرمایه‌گذاری و تولیدی بررسی و رفع شده اما تلاش ها برای کاهش تمام موانع باید تداوم داشته باشد.

گفتنی است در این جلسه مشکلات چهار واحد تولیدی و سرمایه‌گذاری که اغلب در ارتباط با دریافت تسهیلات و بهره‌مندی از سایر مزایا بود، رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

کد مطلب 4303873
محمد میرزایی ناطق

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