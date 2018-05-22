به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن عصر سه شنبه در جلسه کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در اردبیل اضافه کرد: در سال حمایت از تولیدات ملی انتظار داریم بانک‌ها همراهی بیشتری در پرداخت تسهیلات و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان انجام داده و براساس بخشنامه بانک مرکزی با تعدیل نرخ سود مشکلات را کاهش دهند.

وی عدم همکاری و عدم پایبندی بانک ها به بخشنامه ها و قوانین مصوب را از مهمترین مشکلات در حمایت از سرمایه گذاری عنوان کرد و ادامه داد: بانک های عامل باید مشکلات را برطرف کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل با بیان اینکه حمایت ها باید در عمل محقق شود نه در شعار تصریح کرد: برخی بانک‌ها با بی توجهی به مصوبات بانک مرکزی مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی به وجود می آرند که لازم این موارد خاتمه یابد.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان و نیز سرمایه گذاران متذکر شد: دستگاه های مرتبط با حوزه تولید و سرمایه گذاری و نیز بانک ها باید با همراهی و همکاری بیشتر این مشکلات را برطرف و موجبات توسعه اقتصادی استان را رقم بزنند.

پیرموذن با اشاره به تلاش های کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران در این استان ادامه داد: با راه اندازی این کمیته مشکلات برخی واحدهای سرمایه‌گذاری و تولیدی بررسی و رفع شده اما تلاش ها برای کاهش تمام موانع باید تداوم داشته باشد.

گفتنی است در این جلسه مشکلات چهار واحد تولیدی و سرمایه‌گذاری که اغلب در ارتباط با دریافت تسهیلات و بهره‌مندی از سایر مزایا بود، رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.