به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار صمیمی با ورزشکاران، حضور در جمع ورزشکاران و قهرمانان پرافتخار کشور را در ماه مبارک رمضان موجب خرسندی دانست و گفت: ورزشکاران کشور در رشتههای مختلف ورزش قهرمانی همواره برای ملت ایران و جوانان امیدآفرین بودهاند.
وی شامگاه سهشنبه در این دیدار تأکید کرد: اگر امید و نشاط در جامعه باشد، همه مشکلات قابل حل خواهد بود.
روحانی با اشاره به اینکه ورزشکاران باید امید و نشاط را از خود و باورشان شروع کنند، به آیاتی از قرآن مجید مبنی بر توصیه بر باور و عمل شایسته اشاره کرد و گفت: هرجا و در هر رشتهای اگر برای رسیدن به هدف، انسان دارای باور و عمل شایسته باشد، مطمئناً به هدف خود خواهد رسید.
رئیس جمهور تصریح کرد: درست است که قرار گرفتن ورزشکاران در سکوهای قهرمانی حاصل تلاشهای آنها و مربیانشان است، اما بالاتر از اینها، باور ورزشکار به پیروزی و قهرمانی است.
روحانی افزود: اگر باور کنیم حق ما به دست آوردن سکو در مسابقات جهانی است، موفق میشویم چرا که تمرین، آموزش و پشتکار مؤثر، موفقیت به همراه دارد.
رئیس جمهور با اشاره به حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی و همگروهی آنها با تیمهای قدرتمند فوتبال، گفت: اینکه در جام جهانی روبروی چه تیمی بازی میکنیم، مهم نیست بلکه ما باید باور داشته باشیم که قادر به پیروزی هستیم تا بتوانیم موفق شویم. اساس کار، ایمان به معنای باور به توانستن است.
روحانی گفت: باید تمرین، اقدام، تحمل و صبر کنیم و ماه رمضان بهترین فرصت برای تمرین است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ورزشکاران برای حضور در میادین رقابت هفتهها و ماهها در اردو هستند، گفت: ماه رمضان اردویی برای همه انسانهاست و ماه تمرین برای صبر، مقاومت و ایستادگی است.
روحانی خاطر نشان کرد: اگر در این اردو درست تمرین کنیم به روی سکو خواهیم رفت و پیروزی ما در صبح روز عید فطر، در نماز عید است که از خداوند غفران گناهان و رحمت را برای زندگی دنیا و آخرت جایزه میگیریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه شما ورزشکاران در ایجاد نشاط و امید و ارتقاء روحیه جمعی در کشور بسیار تأثیرگذار هستید، گفت: گاهی یک بازی و رقابت شما، ساعتها، روزها و گاهی ماهها به مردم روحیه میدهد.
روحانی با ابراز خوشحالی از حضور بانوان کشور در صحنههای ورزشی، افزود: البته نمیدانم چرا بعضیها از این زاویه به قضیه نگاه میکنند که زنها هر چه در جامعه، خیابان، دانشگاه، عرصه معلمی، بیمارستانها و در ورزش کمتر حضور داشته باشند، ایمان مردم بهتر و بیشتر حفظ میشود.
رئیس جمهور اظهار داشت: همه افتخارات ما بدون استثناء مرهون تلاشهای بیوقفه مادرانی است که ما را تربیت و کمک کردند تا مسیر درست را در زندگی انتخاب کنیم.
روحانی تصریح کرد: اگر بخواهیم اسلام را به دنیا معرفی کنیم، بهتر این است که بگوییم دختران ما اجازه حضور در رقابتهای ورزشی را ندارند یا بهتر این است که بگوییم، زنان و دختران ما با رعایت همه احکام و اصول دینی در رشتههای مختلف ورزشی حضور یافته و موفقیت به دست میآورند. اگر به دنیا نشان دهیم که دختران ما با حجاب و عفاف کامل در میدانهای ورزشی حضور مییابند، این تبلیغ اسلام است یا ضدتبلیغ؟
رئیس جمهور گفت: تبلیغ اسلام این است که به دنیا نشان دهیم اسلام مانع نقشآفرینی اجتماعی برای زنان نیست. اسلام به هیچ وجه نگفته است که زن خانهنشین شود، بلکه گفته که زنان نیز به عنوان انسانهایی شرافتمند با عفاف و حجاب در همه عرصههای اجتماعی حضور داشته باشند.
روحانی با طرح این سوال که آیا ممانعت از حضور زنان در میادین ورزشی به عنوان تماشاگر تبلیغ به نفع اسلام است، اضافه کرد: میگویند در ورزشگاههای فوتبال حرفهای زشتی زده میشود و صحیح نیست که زنان در آنجا حضور داشته باشند. آیا اگر مردهای ما در ورزشگاهها چیزی بگویند که زیبا نباشد، باید زنان تاوان آن را پرداخت کنند؟
رئیس جمهور اظهار داشت: معیار و اساس در اسلام این است که بین زن و مرد فرقی وجود ندارد و هر دو میتوانند مدارج کمال را تا نهایت طی کنند، پس بیایید به زنان و دخترانمان که با حجاب و عفاف قصد حضور در عرصههای اجتماعی و از جمله ورزشی را دارند، میدان دهیم.
روحانی با اشاره به حضور همراه با حجاب و عفاف بانوان ایرانی در میادین ورزشی، تصریح کرد: واقعاً چه اشکالی دارد که تلویزیون هم مسابقات زنان و دختران ما را پخش کند، بویژه زمانی که در برابر تیمهای نامدار دنیا شجاعانه مسابقه میدهند و پیروزیهای بزرگ کسب میکنند.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت در کنار شما ورزشکاران ایستاده و به عنوان رئیس جمهور به عنوان نماینده ملت در کنار شما هستم و متقابلاً از شما هم میخواهم با تمام وجود در کنار ملت ایران بایستید و دل آنها را در میادین ورزشی شاد کنید.
روحانی گفت: ملت ایران از تهدیدات توخالی نمیهراسد و بسیار بزرگتر از ترامپ، پمپئو، بولتون و همه این کسانی است که امروز به عنوان افراطیون در واشنگتن جمع شدهاند. ملت ایران در همه صحنههای تاریخ، پیروز و افتخارآفرین بوده و از اینجا میگویم که آقای ترامپ این ملت در برابر شما پیروز و موفق خواهد بود.
پیش از سخنان روحانی، سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با تقدیر از حمایتهای دولت از جامعه ورزشی ایران، گزارشی از سیاستها، برنامهها و اقدامات انجام شده در راستای اعتلای ورزش کشور ارائه کردند.
همچنین خانم الهه منصوریان قهرمان ووشو، مهدی زمانی قهرمان تیراندازی جانبازان به نمایندگی از فدراسیون جانبازان و معلولین، خانم فرشته کریمی به نمایندگی از بانوان قهرمان فوتسالیست و بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری کشور در سخنانی به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات و مسائل مختلف مرتبط با ورزش قهرمانی کشور پرداختند.
رئیس جمهور در این مراسم از ۱۲ قهرمان و فدراسیون برگزیده ورزش کشور با اهدا لوح تقدیر، تجلیل کرد.
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