روش برزیل برای جاسوسی حریفان جام جهانی!

به گزارش خبرگزاری مهر، برزیل کشوری است که به این موضوع شهرت دارد که برای فوتبال زندگی میکند. این کشور حالا ۱۹ باشگاه محلی خودش را مامور کرده تا درباره تیمهای حاضر در جام جهانی اطلاعاتی ارسال کنند.
به این باشگاهها ماموریت داده شده تا رقبای احتمالی برزیل در جام جهانی را آنالیز کنند، هر باشگاه یک تیم را. این باشگاهها باید بازیهای مرحله گروهی تیمها را تماشا کرده و آمار مربوط به آنها را در اختیار تیم ملی برزیل قرار دهند تا وقتی حریف زردپوشان در مراحل حذفی مشخص شد اطلاعات خوبی درباره حریفشان داشته باشند.
تنها باشگاهی که زیر بار انجام این پروژه و همکاری با تیم ملی کشور برزیل نرفته فلامنگو است. همچنین این ایده جالب ایده فرناندو لازارو، اعضای کادر فنی تیته، بوده است.
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