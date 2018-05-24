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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۱۵

روش برزیل برای جاسوسی حریفان جام جهانی!

روش برزیل برای جاسوسی حریفان جام جهانی!

تیم ملی فوتبال برزیل از روشی نوین برای آنالیز تیم‎های حاضر در جام جهانی، مخصوصا تیم‏‎هایی که شانس بیشتری برای رقابت با زردپوشان دارند، اتخاذ کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برزیل کشوری است که به این موضوع شهرت دارد که برای فوتبال زندگی می‏‌کند. این کشور حالا ۱۹ باشگاه محلی خودش را مامور کرده تا درباره تیم‎های حاضر در جام جهانی اطلاعاتی ارسال کنند.

به این باشگاه‎ها ماموریت داده شده تا رقبای احتمالی برزیل در جام جهانی را آنالیز کنند، هر باشگاه یک تیم را. این باشگاه‎ها باید بازی‎های مرحله گروهی تیم‎ها را تماشا کرده و آمار مربوط به آن‌ها را در اختیار تیم ملی برزیل قرار دهند تا وقتی حریف زردپوشان در مراحل حذفی مشخص شد اطلاعات خوبی درباره حریفشان داشته باشند.

تنها باشگاهی که زیر بار انجام این پروژه و همکاری با تیم ملی کشور برزیل نرفته فلامنگو است. همچنین این ایده جالب ایده فرناندو لازارو، اعضای کادر فنی تیته، بوده است.

کد مطلب 4303913

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