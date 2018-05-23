به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای فوتبال رئال مادرید و لیورپول در فینال رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ساعت ۲۳:۱۵ دقیقه روز شنبه پنجم خرداد برگزار خواهد شد.
در حالی که مثلث هجومی تیم فوتبال رئال مادرید در ضعیفترین شکل ممکن قرار دارد، لیورپول با سیستم ۳-۳-۴ بازی خواهد کرد که شامل یکی از بهترین مهاجمان دنیا است؛ محمد صلاح.
او که در رقابتهای این فصل بیش از ۴۰ گل زده توانسته ۱۰ گل در لیگ قهرمانان به ثمر برساند و این یعنی ستاره مصری را اصلا نباید در این بازی نادیده گرفت.
پیش از این رئال مادرید در مقابل تیمهایی که ستارههای با انگیزه داشتند خوششانسی آورده بود و در بازی با پاریسن ژرمن نیمار مصدوم بود و در بازی با یووه هم دیبالا در زمین نبود. در بازی مقابل بایرن شاید ستاره اصلی لواندوفسکی بود که در زمین حضور داشت، اما تیم آلمانی هم چندین بازیکنش را به دلیل مصدومیت از دست داده بود.
این بار صلاح در زمین حضور دارد و بازی برگشتی هم در کار نخواهد بود، یعنی او مطمئنا تهدیدی برای رئال خواهد بود. زیدان و تیمش اگر میخواهند به سومین قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا برسند در اولین قدم باید این بازیکن را از کار بیندازند.
نظر شما