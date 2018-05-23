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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۵۰

فینال لیگ قهرمانان اروپا؛

جدی‌ترین تهدید برای برباد رفتن آرزوهای رئال/ زیدان به فکر «صلاح»

جدی‌ترین تهدید برای برباد رفتن آرزوهای رئال/ زیدان به فکر «صلاح»

محمدصلاح اصلی‏‎ترین بازیکن لیورپول و بازیکنی است که به راحتی می‏‏‎تواند رویاهای رئال مادرید برای رسیدن به سومین قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان را خراب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های فوتبال رئال مادرید و لیورپول در فینال رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ساعت ۲۳:۱۵ دقیقه روز شنبه پنجم خرداد برگزار خواهد شد.

در حالی که مثلث هجومی تیم فوتبال رئال مادرید در ضعیف‏‌ترین شکل ممکن قرار دارد، لیورپول با سیستم ۳-۳-۴ بازی خواهد کرد که شامل یکی از بهترین مهاجمان دنیا است؛ محمد صلاح.

او که در رقابت‎های این فصل بیش از ۴۰ گل زده توانسته ۱۰ گل در لیگ قهرمانان به ثمر برساند و این یعنی ستاره مصری را اصلا نباید در این بازی نادیده گرفت.

پیش از این رئال مادرید در مقابل تیم‎هایی که ستار‎ه‌های با انگیزه داشتند خوش‏‌شانسی آورده بود و در بازی با پاری‎سن ژرمن نیمار مصدوم بود و در بازی با یووه هم دیبالا در زمین نبود. در بازی مقابل بایرن شاید ستاره اصلی لواندوفسکی بود که در زمین حضور داشت، اما تیم آلمانی هم چندین بازیکنش را به دلیل مصدومیت از دست داده بود.

این بار صلاح در زمین حضور دارد و بازی برگشتی هم در کار نخواهد بود، یعنی او مطمئنا تهدیدی برای رئال خواهد بود. زیدان و تیمش اگر می‌خواهند به سومین قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا برسند در اولین قدم باید این بازیکن را از کار بیندازند. 

کد مطلب 4303915

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