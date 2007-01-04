حل مشکلات مردم در اولویت کاری دولت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی در حاشیه ملاقات عمومی خود با مردم اراک در فرمانداری این شهر به خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش همه بخش های دولت کم کردن از مشکلات مردم است و ملاقات های عمومی نیز بخشی از مسائل مردم مطرح و حل می شود.

وی با اشاره به اهمیت بازکردن گره ای از مردم اضافه کرد: همه توصیه های دینی ومدیران ارشد کشور کم کردن بار مردم است و ما باید در این زمینه تلاش جدی و پیگیر داشته باشیم.

در چهارمین ملاقات عمومی مردم اراک با استاندار 70 نفر از مراجعان مشکلات و تنگناهای خود را با استاندار مطرح کردند.

ملاقاتهای عمومی استاندار مرکزی هر 15 روز یکبار در پنجشنبه برگزار می شود.از ابتدای سال تاکنون در 10 شهر استان ملاقات عومی برگزار شده است و در اراک چهار دوره برگزار شد.درمجموعه این ملاقاتها حدود 1500 نفر مشکلات و مسائل خود را با استاندار مطرح کردند.