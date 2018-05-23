فعالیت گسترده پزشکان خیر در درمانگاه شهید فریدون احمدی

رضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درمانگاه شهید مدافع حرم فریدون احمدی در محله آقاجان کرمانشاه تاسیس و افتتاح شد.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه افزود: چند هفته از شروع به کار کادر درمانی در این درمانگاه می گذرد و کارت سلامت نیز بین نیازمندان محل تقسیم می شود.

وی گفت: درمان در این درمانگاه به صورت خیریه انجام می شود و امیدواریم با توکل بر خداوند در آینده ای بسیار نزدیک برنامه‌های گسترده تر و با جذب پزشکان خیر بیشتری انجام شود.

منصوری ابراز امیدواری کرد: با حمایت و کمک پزشکان خیر، تحولات بهداشتی خوبی در محله آقاجان کرمانشاه انجام شود.

وی با اشاره به فعالیت قرارگاه جوادالائمه در طرح کرامت و طرح کمک به مناطق آسیب پذیر، گفت: خدمات پزشکی عمومی و دندانپزشکی در این درمانگاه انجام و در صورت نیاز، ارجاع به همکاران متخصص انجام می شود.