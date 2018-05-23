ادارات نهاوند از محصولات تولیدی شهرستان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر سه‌شنبه در بازدید از طرح‌های حوزه صنعت و کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: تمام امکانات برای رفع مشکل تولید و اشتغال شهرستان نهاوند بسیج شده است.

وی بااشاره به ظرفیت‌های تولیدی شهرستان نهاوند گفت: متأسفانه باوجود تولید محصولاتی باکیفیت، برخی ادارات از تولیدات کارگاه‌های شهرستان در پروژه‌های کاری خود استفاده نمی‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه ادارات نهاوند باید از تولیدات همین شهرستان استفاده کنند، گفت: خرید موارد مشابهی که در شهرستان تولید می‌شود از شهرستان‌ها و استان‌های هم‌جوار ضرر به اشتغال، تولید و صنعت شهرستان است.

ناصری در ادامه بیان داشت: هفته آینده جلسه‌ای با موضوع حمایت از کالای داخلی و محوریت حمایت از تولیدات شهرستان با حضور بخشداران، شهرداران، دهیاران و ادارات خدمات رسان تشکیل و دستگاه‌ها را به استفاده از تولیدات شهرستان مکلف خواهیم کرد.

فرماندار نهاوند در بازدید از کشتارگاه دام نهاوند که با ظرفیت روزانه ۲۰ تا ۳۰ دام سنگین و حدود ۱۰۰ دام سبک درزمینهٔ تولید گوشت قرمز فعالیت دارد و تولید خود را در سطح شهرستان توزیع می‌کند، گفت: کشتارگاه دام نهاوند علیرغم کمبود منابع درآمدی و بدهی معوق بانکی ۳۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم دارد و اگر این مشکلات برطرف شود و واحد توسعه پیدا کند درزمینهٔ تولید و اشتغال بیشتر قدم برداشته شده است.

لزوم تقویت واحدهای تولیدی فعال

وی در بازدید از چند طرح حوزه کشاورزی و تولیدات دامی گفت: باید برای افزایش تولیدات در بخش‌های مختلف بجای افزایش واحدهای جدید، ظرفیت تولید واحدهای موجود را بالا ببریم و آن‌ها را تقویت کنیم.

ناصری بابیان اینکه خوشبختانه در استان همدان نیز پیشنهاد تقویت واحدهای تولیدی فعال را با استاندار مطرح کرده ایم؛ گفت: در کنار این افزایش ظرفیت، باید نگاه کارشناسی داشته باشیم و برای اعطای تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان، برابر نظر کارشناسی اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: متأسفانه در بحث پرداخت تسهیلات انحراف تا حدودی زیاد است و برخی با اعمال‌نظر شخصی و تحمیلی به بانک‌ها، انتظار دارند همان مبالغ به آن‌ها تعلق گیرد، بدون اینکه به نظر کارشناسی دستگاه متولی و بانک‌های عامل توجهی داشته باشند.

فرماندار نهاوند تأکید کرد: باید ظرفیت‌های خالی را پر کرده و روی تولید و اشتغال بیشتر تمرکز کنیم.