تشکیل ۶۴۰ فقره پرونده تخلف طی سال گذشته در تعزیرات نهاوند

قاسم بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته ۶۴۰ فقره پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات در تعزیرات نهاوند تشکیل و مختومه شده است.

وی با اشاره به محکومیت و جزای نقدی به ارزش ۷۳۴ میلیون و ۸۰۳ هزار ریال برای این تعداد پرونده، گفت: تعداد پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز ۸۴ فقره بوده که ۸۳ فقره آن مختومه شده است.

رئیس تعزیرات حکومتی نهاوند با بیان اینکه محکومیت پرونده های قاچاق کالا و ارز ۳ میلیارد و ۷۹۹ میلیون ۴۸۵ هزار و ۲۹۰ ریال بوده است، گفت: در حوزه بهداشت و درمان نیز ۱۵۰ فقره پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۱۴۸ فقره مختومه شده است.

وی گفت: ارزش ریالی این تعداد پرونده ۲۵۲ میلیون و ۸۷۵ میلیون ریال بوده است.