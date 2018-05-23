بارش باران باز شهرداری کرج را غافلگیر کرد/شهر را آب بُرد

خبرگزاری مهر - گروه استانها - ساره نوری: چندساعتی به افطار مانده، خیابانها شلوغ است و باران نمنم در حال باریدن، شهروندان در تکاپوی رفتن به خانه هستند، دست یکی جعبه زولبیا بامیه و دست دیگری نان تازه است.
اما در چشم برهم زدنی بارش باران شدت میگیرد، ۱۰ دقیقه نگذشته که آبگرفتگیِ معابر شهروندان را غافلگیر میکند. بانویی که خودرویاش را آنسوی خیابان پارک کرده حالا برای عبور با مشکل مواجه است. نگاهی به کفشهایش میاندازد و دوباره به خیابان خیره میشود، حجم آب در حال بالا آمدن است.
اینجا بلوار ۴۵ متری کاج است، یکم خردادماه ساعت ۵ و نیم عصر، بلوار به سمت میدان آزادگان شیب دارد و آبِ جمع شده در جویها بهسرعت رو به پایین میرود، زیر پل آزادگان تبدیل به استخر شده و یکی از شهروندان که منتظر تاکسی است به خبرنگار مهر میگوید: در اخبار شنیدم که هواشناسی نسبت به بارشها و آبگرفتگی معابر هشدار داده بود.
این شهروند کرجی که مقصدش متروی کرج است، میگوید: ۲۰ دقیقهای است که منتظر تاکسی هستم. ولی خبری نیست که نیست.
شهر تبدیل به دریاچه شد
همزمان که این شهروند در حال صحبت کردن است، بسیاری دیگر از شهروندان برای عبور و مرور از خیابان با مشکل مواجه هستند. حجم آب در حال بیشتر شدن است، سرعت خودروهای عبوری باعث میشود که آب به اینطرف و آنطرف پاشیده شود.
اما کاربران اجتماعی نسبت به بارش شدید باران در کرج واکنش نشان دادند و در چشم برهم زدنی بسیاری از شبکههای اجتماعی پر شد از عکس و فیلمهای بارانی، بسیاری از کاربران با به اشتراک گذاشتن فیلمهایی از آبگرفتگی معابر عمومی در کلانشهر دو و نیم میلیون نفری کرج نسبت به بیتوجهی شهرداری انتقاد کردند و مدعی شدند؛ عدم مدیریت آبهای سطحی در کرج همواره با بیتفاوتی مسئولان همراه بوده بهطوریکه بارش پنجدقیقهای باران خیابانها را تبدیل به استخر میکند.
کاربران کرجی فیلمهایی از آبگرفتگی زیرگذرهای میدان استاندارد، سپاه، میان جاده، محمد شهر، سهراه گوهردشت و مناطق مرکزی شهر به اشتراک گذاشتند، زیرگذرهایی که به علت حجم بالایی آب مسدود شد و حملونقل را با اختلال مواجه کرد.
انتشار فیلم های بارندگی روز گذشته در فضای مجازی
اما برخی از کاربران با اشاره به کشمکشهای شورای شهر درباره انتخاب شهردار، مطرح کردند؛ نمایندگان مردم در مجلس شهری بهجای دعواهای سیاسی بهتر است به سطح خیابانها بیایند و مشکلات مردم از نزدیک ببینند.
برخی از کاربران نیز اصرار داشتند تا مدیریت شهری از شهروندان عذرخواهی کرده و نسبت به ساماندهی آبهای سطحی اقدام کند.
اما ازآنجاییکه بارشهای اخیر جدای از اینکه باعث شادی شهروندان باشد گوشههایی از نواقص موجود در شهر را نمایان ساخته با اصغر نصیری قائممقام خدمات شهری شهرداری کرج گفتگویی ترتیب دادیم، وی با تأکید بر اینکه دبی بارندگی اخیر بالا بوده است، گفت: در پی بارندگی روز گذشته یکم خرداد و به دلیل شیب موجود در بسیاری از مناطق شهر روان آبها ایجاد شد.
نصیری با اشاره به اینکه در برخی از زیرگذرهای شهر شاهد آبگرفتگی شدید بودیم، گفت: در شهر بهاندازه کافی چاههای جذبی وجود دارد ولی به دلیل حجم بالای آب فرصت جذب با کندی انجام شد.
قائممقام خدمات شهری شهرداری کرج با اشاره به اهمیت اگوی شهری در دفع فاضلاب، گفت: برای تقویت منابع آبی زیرزمینی باید حوضچههایی در سطح شهر ایجاد شود.
شهرداری کرج نتوانسته است حوضچههای جذب آب را در سطح شهر ایجاد کندوی با تأکید بر اینکه سفرههای آب زیرزمینی در کرج نیازمند تقویت است، گفت: مطالعاتی درباره ساماندهی آبهای سطحی انجامشده است ولی متأسفانه این طرح تکمیلنشده است.
نصیری ضمن ابراز تأسف از اینکه شهرداری کرج نتوانسته است حوضچههای جذب آب را در سطح شهر ایجاد کند، گفت: این مهم باید در دستور کار قرار گیرد.
قائممقام خدمات شهری شهرداری کرج در پاسخ به این پرسش که آیا در محدوده زیرگذرهای مرکزی شهر چاه جذبی وجود دارد یا خیر، گفت: در محدوده زیرگذر میدان سپاه سه چاه جذبی ایجادشده است عمق هرکدام از این چاهها ۸۰ متر است.
وی بابیان اینکه حجم آب بارندگی روز گذشته بسیار بالا بوده است، گفت: متأسفانه فرصتی برای جذب کامل آب ایجاد نشده بود این در حالی است که یکی از چاهها نیز سرریز شده بود.
چاههای جذبی در زمان بارندگی شدید پاسخگو نیاز شهر نیست
نصیری با تأکید بر اینکه خوشبختانه دهانه چاههای جذبی توسط زبالهها مسدود نشده بود، گفت: چاههای جذبی سطح شهر نیاز به فرصت برای جذب آب هستند.
قائممقام خدمات شهری شهرداری کرج تأکید کرد: به معاونت عمران شهرداری کرج پیشنهاد دادهایم که برای چاههای جذبی انبارهایی ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر بارندگی شدید باشد چاههای جذبی موجود پاسخگو نیستند، گفت: متأسفانه در بسیاری از مناطق شاهد آبگرفتگی شدید بودیم.
نصیری با تأکید بر اینکه مدیریت آبهای سطحی کار سختی نیست، گفت: شهرداری کرج توانایی انجام این مهم را دارد، امیدواریم با تخصیص اعتبار شاهد تحقق این مهم باشیم.
قائممقام خدمات شهری شهرداری کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه روز گذشته ۷۲ عملیات جمعآوری آبهای سطحی و روان آبها در کرج توسط نیروهای عملیات آتشنشان انجامشده است، گفت: یکسوم نیروهای خدماتی نیز در سطح شهر مشغول ارائه خدمات به شهروندان بودند.
حکایت معابر غیر استاندارد در کرج
وی تأکید کرد: نیروهای مدیریت پسماند شهرداری کرج با انجام عملیات لجن کشی و موتورپمپ و آبکشی سعی کردند که عملیات جمعآوری روان آبها با سرعت بیشتری انجام شود.
نصیری حجم بارش روز گذشته را بیسابقه اعلام کرد و گفت: بر خود واجب میدانیم از شهروندان بابت اتفاقات روز گذشته عذرخواهی کنیم.
معضل تلخ غیراستاندارد بودن برخی معابر و خیابانها که از سوی مدیریت شهری با چاشنی کمتوجهی همراه است همیشه برای شهروندان کرجی دردسرساز بوده و از طرفی طرحی که در سایهاش آبهای سطحی ساماندهی شود هنوز ارائه نشده و چنین معضلاتی آن روی داستان بیتدبیری متولیان این کلانشهری دونیم میلیون نفری بیخ گوش پایتخت را نشان میدهد.
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