دیدگاه های من و صدر درباره کابینه آینده عراق تقریبا یکسان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری خود تاکید کرد: ما نشست هایی با رهبران گروه های سیاسی از جمله مقتدی صدر رهبر جریان صدر برگزار کردیم و دیدگاه های نزدیکی در خصوص تشکیل دولت آتی داریم.

وی در ادامه افزود: کابینه آتی عراق باید قدرتمند و فراگیر و به دور از طایفه گرایی باشد. دیدگاه های ما تقریبا با دیدگاه های مقتدی صدر در این خصوص تطابق دارد و هر دو تاکید داریم که دولت جدید باید بتواند تمام مسائل اصلی کشور را حل و فصل کند.

العبادی تاکید کرد: جهان امروز به عراق با یک دید جدید نگاه می کند و ما باید از انتخابات اخیر در کشور برای حمایت از عراق استفاده کنیم. عراق با قدرت به جلو حرکت می کند. اختلافات باعث می شود روند پیشرفت عراق مختل شود. از گروه های سیاسی می خواهم به جدول قانونی تشکیل جلسه پارلمان و کابینه پایبند باشند.