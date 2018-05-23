کتابت اسماء پیامبراسلام (ص) توسط هنرمندان خوشنویس در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر امین مرادی با اشاره به اینکه برنامه های متعددی توسط حوزه هنری استان برای اجرا درماه مبارک رمضان تدارک دیده شده است، گفت: یکی از برنامه های شاخص ما دراین ایام مبارک کتابت اسماء پیامبر اسلام حضرت محمد المصطفی(ص) توسط هنرمندان خوشنویس در سنندج است.

وی عنوان کرد: برپایی نمایشگاه محصولات قرآنی در پردیس سینمایی بهمن سنندج و برگزاری چهاردهمین محفل ادبی حدیث باب عشق در محضر نماینده ولی فقیه در استان همزمان با شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) از دیگر برنامه های ما است.

وی افتتاح گالری بازسازی شده سوره حوزه هنری با آثار هنرمندان نقاش سنندجی، برنامه ریزی برای دیدار با خانواده های نیازمند با همراهی هنرمندان و هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) را از دیگر برنامه های ماه رمضان حوزه هنری استان ذکر کرد.

رییس حوزه هنری استان کردستان ادامه داد: برگزاری صحنه ای موسیقی عرفانی با مشارکت مؤسسه فرهنگی وهنری آبیدر سنندج در ۱۱ رمضان المعظم (۶ خرداد ماه) در محل سالن پردیس سینمایی بهمن سنندج وحضور گسترده هنرمندان در مراسم روز جهانی قدس ازمهمترین برنامه های ما دراین ایام است.

مرادی بیان کرد: فراخوان هشتمین جشنواره سراسری و دومین دوره بین المللی دف نوازی دف نوای رحمت هم در این ماه مبارک اعلام خواهد شد.