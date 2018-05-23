ردیف اعتباری ملی بنیاد بوعلی سینا در مجلس تصویب شد

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتراضات مردم به ویژه دانشگاهیان در روزهای اخیر به اقدام دانشگاه علوم پزشکی آنکارا (نوشته‌ روی لوح یادبود مجسمه‌ ‌بوعلی در دانشکده پزشکی دانشگاه آنکارا) گفت: تماس های مردمی و اعتراض از سوی اقشار مردم به ویژه دانشگاهیان در خصوص اقدام دانشگاه پزشکی آنکارا، نشان از حساسیت افکار عمومی و پیگیری مسائل مهم علمی واجتماعی و سیاسی دارد که قابل تقدیر است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درون فکنی بعضی از کشورها در مصادره دانشمندان ایرانی نمی تواند تاثیری در هویت آنها داشته باشد چرا که اسناد و مصادیق فراوانی مبنی بر کذب بودن ادعاهایی که در برهه ای از زمان توسط بعضی کشورها طرح می شود، وجود دارد.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنیاد بوعلی سینا در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد و هدف اصلی آن توسعه آثار و اقدامات علمی این دانشمند بی بدیل ایرانی و تلاش در راستای معرفی سایر شخصیت های برجسته است.

اساسنامه بنیاد بوعلی سینا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است

حاجی بابایی تاکید کرد: اساسنامه بنیاد بوعلی سینا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به طور محکم جایگاه این بنیاد را تبیین کرده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعلل هایی که در سالهای اخیر صورت گرفته است؛ گفت: با وجودی که ردیف اعتباری ملی بنیاد بوعلی سینا را در سال ۱۳۸۸ مصوب کردیم بنا به عللی در سال ۱۳۹۳ حذف شده بود اما با پیگیریهای که مجددا صورت گرفت این ردیف اعتباری ملی برای بنیادبوعلی سینا در سال جاری تصویب و احیاء شد.

وی تاکید کرد: فعالیت های بنیاد بوعلی سینا در معرفی این دانشمند یگانه ایران و در راستای اهداف تعیین شده برای بنیاد باید پررنگتر شود.

وی با اشاره به اعتراض بنیاد بوعلی سینا به اقدام دانشگاه پزشکی ترکیه اظهار امیدواری کرد: با رونق بخشیدن به فعالیتهای این بنیاد بتوانیم در معرفی این نابغه ایرانی و دفاع از جایگاه ارزشمند، آثار و تالیفات او به نسل جوان ایرانی و جامعه بین الملل تاثیر گذار باشیم.

پیگیر برنامه های بنیاد بوعلی سینا هستیم

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم گفت: با توجه به اهمیت موضوع پیگیر برنامه های بنیاد بوعلی، به ویژه در استفاده از میراث این دانشمند در علوم روز به ویژه در حوزه های فلسفه و پزشکی و روانشناسی و سایر علوم مرتبط با استفاده از تمام ظرفیت ها هستیم.

وی با اشاره رویکردهای جدید علوم و فناوری گفت: استفاده از علوم و فناوری روز می تواند، در تحقق اهداف بنیادبوعلی سینا و شناساندن مشاهیر و شخصیت های برجسته کشور به ویژه حکیم بوعلی سینا نقش داشته باشند.

حاجی بابایی تاکید کرد: دو رویداد همدان ۲۰۱۸ و معرفی همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا و میزبانی اجلاس وزرای گردشگری ۱۵۰ کشور، بهترین فرصت برای معرفی این دانشمند برجسته ایرانی و آثار و تالیفات وی است که در صورت داشتن برنامه مناسب می توان در خنثی نمودن این حرکات موثر واقع شد.