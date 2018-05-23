سارق گاردریل های آزادراه همدان-تهران در فامنین دستگیر شد

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی اخبار رسیده مبنی بر وقوع سرقت گاردریل از آزادراه همدان-تهران، مراتب رسیدگی، در دستور کار ماموران انتظامی قرارگرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین ادامه داد: طی انجام تحقیقات میدانی و کار اطلاعاتی یک نفر مظنون در این خصوص شناسایی و با اخذ دستور قضایی به کلانتری دلالت داده شد.

وی افزود: متهم در بازجویی های صورت گرفته لب به اعتراف گشود و به سرقت گاردریل از آزادراه معترف شد.

سرهنگ حیدری عنوان کرد: با تلاش ماموران اموال مسروقه نیز از منزل متهم کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین در ادامه گفت: متهم دارای ۱۱ فقره سابقه کیفری بوده و اخیرا از زندان آزاد شده بود که با پرونده تشکیل شده برایرسیدگی تحویل مراجع قضایی و برای دوازدهمین بار روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از شهروندان درخواست کرد: در صورت برخورد با موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس برقرار کنند.