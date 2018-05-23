۱۰ اکیپ بازرسی بهداشت محیط در همدان فعال شده است

جلال الدین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید بازرسی های بهداشت محیط در ماه رمضان خبر داد.

وی گفت: ۱۰ اکیپ بازرسی بهداشت محیط در استان همدان طی ماه رمضان بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و سلامت آن نظارت می‌کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: طبق سال های گذشته در ایام ماه رمضان با توجه به اینکه برخی مراکز نسبت به انجام فعالیت‌های خاصی مانند تهیه و توزیع انواع آش و حلیم برای افطاری اقدام می‌کنند نظارت‌های بهداشتی در این ایام تشدید شده است.

امیری گفت: طرح تشدید بازرسی ها از ابتدای ماه رمضان شروع شده و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: پیش از آغاز ماه رمضان جلسات هماهنگی برای نظارت‌ در استان همدان تشکیل و تیم‌های نظارت بهداشت محیط مشخص شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این تیم ها در ساعات اداری و غیراداری بر تولید و عرضه موادغذایی نظارت دارند.

امیری اضافه کرد: ۲۰۰ بازرس بهداشت محیط استان همدان در شیفت صبح و ۱۰ اکیپ نیز در شیفت عصر فعال هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در هر اکیپ کارشناس بهداشت همراه با تجهیزات کامل بازرسی نظیر دستگاه کنترل کیفیت روغن، نمک، ph مواد غذایی در لبنیات سنتی بر کیفیت موادغذایی نظات می‌کنند.

امیری بابیان اینکه این بازرسان طی این ماه حداقل دو بار از اماکن حساس استان همدان که نسبت به تهیه و توزیع مواد غذایی اقدام می کنند بازرسی خواهند داشت، از مردم خواست در خریدهای خود دقت کنند و موادغذایی را از محل‌های معتبر و فروشندگانی که پروانه کسب و بهداشتی دارند، تهیه کنند.