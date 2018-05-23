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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۶

مرگ ۵ نظامی سعودی در درگیری با انصار الله در مناطق مرزی عربستان

مرگ ۵ نظامی سعودی در درگیری با انصار الله در مناطق مرزی عربستان

رسانه های سعودی خبر داده اند که امروز چهارشنبه ۵ نظامی سعودی در درگیری با نیروهای انصار الله در مرزهای جنوبی یمن و عربستان کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های عربستان امروز چهارشنبه اعلام کردند که ۵ نظامی ارتش این کشور از جمله یک افسر در نبردهای مرزی با انصار الله کشته شده اند.

رسانه های سعودی گزارش داده اند که سروان «احمد بن وابل الوابل» و ۴ سرباز در درگیری با انصار الله در مرزهای جنوبی عربستان با یمن (جیزان، نجران و عسیر) کشته شده اند.

بر اساس این خبر نظامیانی که اخیرا کشته شده اند، حمد بن محمد مقهد حمدی، ظافر دشیش الخثعمی، محمد بن یحیی عبدالله سحاری و حسن بن جابر مفرح هروبی هستند.

نیروهای انصار الله برای مقابله با ارتش عربستان عملیات های گسترده ای انجام می دهند یکی از این عملیات ها استفاده از تک تیراندازها برای از پای در آوردن نظامیان سعودی است که از مارس ۲۰۱۵ تاکنون جنگ تمام عیاری را علیه مردم یمن آغاز کرده اند.

کد مطلب 4304003

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