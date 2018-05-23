فیلیپ راث نویسنده مشهور آمریکایی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فیلیپ راث رمان نویس مشهور آمریکایی که برای نوشتن آثاری چون «شبانی آمریکایی» و «خداحافظ، کلمبوس» شهرتی جهانی داشت، دیروز درگذشت.

خبر درگذشت وی از سوی دوستان نزدیک به وی تایید شده است.

راث در طول دوران کاری اش برنده دو جایزه کتاب ملی شد و جایزه پولیتزر بخش داستان را سال ۱۹۹۷ برای کتاب «شبانی آمریکایی» دریافت کرد. وی برای نوشتن درباره زندگی یهودیان و نیز ایده‌های آمریکایی شهرت داشت.

وی جایزه فرانتس کافکا را سال ۲۰۰۱ و جایزه ادبی من بوکر را سال ۲۰۱۱ دریافت کرد و سال ۲۰۱۲ جایزه ادبیات پرنس آستوریاس را به مجموعه موفقیت‌هایش افزود.

نخستین کتاب او «خداحافظ کلمبوس و پنج داستان کوتاه» که سال ۱۹۵۹ منتشر شد نگاهی طنزآمیز و شوخ‌طبعانه به زندگی یهودیان در آمریکای پس از جنگ داشت و نخستین جایزه کتاب ملی وی را رقم زد. این کتاب با مخالفت جامعه یهودیان روبه رو شد.

اولین رمان او با عنوان «رها» اثری واقع‌گرایانه است که به مسایل اجتماعی و اخلاقی دهه ۵۰ میلادی آمریکا می‌پردازد. سومین رمان وی با عنوان «شکایت پورتنوی» برای او شهرتی جهانی به ارمغان آورد.