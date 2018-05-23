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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۹

فیلیپ راث نویسنده مشهور آمریکایی درگذشت

فیلیپ راث نویسنده مشهور آمریکایی درگذشت

نویسنده مشهور آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر که هر سال به عنوان یکی از برندگان نوبل ادبی مطرح بود، در ۸۵ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فیلیپ راث رمان نویس مشهور آمریکایی که برای نوشتن آثاری چون «شبانی آمریکایی» و «خداحافظ، کلمبوس» شهرتی جهانی داشت، دیروز درگذشت.

خبر درگذشت وی از سوی دوستان نزدیک به وی تایید شده است.

راث در طول دوران کاری اش برنده دو جایزه کتاب ملی شد و جایزه پولیتزر بخش داستان را سال ۱۹۹۷ برای کتاب «شبانی آمریکایی» دریافت کرد. وی برای نوشتن درباره زندگی یهودیان و نیز ایده‌های آمریکایی شهرت داشت.

وی جایزه فرانتس کافکا را سال ۲۰۰۱ و جایزه ادبی من بوکر را سال ۲۰۱۱ دریافت کرد و سال ۲۰۱۲ جایزه ادبیات پرنس آستوریاس را به مجموعه موفقیت‌هایش افزود.

نخستین کتاب او «خداحافظ کلمبوس و پنج داستان کوتاه» که سال ۱۹۵۹ منتشر شد نگاهی طنزآمیز و شوخ‌طبعانه به زندگی یهودیان در آمریکای پس از جنگ داشت و نخستین جایزه کتاب ملی وی را رقم زد. این کتاب با مخالفت  جامعه یهودیان روبه رو شد.

اولین رمان او با عنوان «رها» اثری واقع‌گرایانه است که به مسایل اجتماعی و اخلاقی دهه ۵۰ میلادی آمریکا می‌پردازد. سومین رمان وی با عنوان «شکایت پورتنوی» برای او شهرتی جهانی به ارمغان آورد.

کد مطلب 4304014

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