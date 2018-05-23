روستاییان را با اعطای تسهیلات در روستاها ماندگار کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق پورمهدی در نشست کارگروه توسعه روستایی و عشایری استان با اشاره به لزوم همکاری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تخصیص یافته اشتغال‌زایی اظهار داشت: بسیاری از مردم در خانه جوان بیکار دارند و در این زمینه بیشترین مراجعه‌کننده به ما بیکاران هستند بنابراین مدیران بانک‌ها باید به این موضوع دقت کنند که ما امانتدار مردم هستیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: از مدیران بانک‌ها می‌خواهیم تا تمام پرونده‌های متقاضیان اخذ تسهیلات بانکی بررسی شود و اگر مشکلی در زمینه ضمانت‌نامه، زمین و تکمیل پرونده دارند، برطرف شود.

وی ادامه داد: به عنوان مسوول کارگروه توسعه روستایی از بانک‌ها در زمینه میزان اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی جواب شفافی می‌خواهم چرا که در قبال جوانان به ویژه روستاییان مسوولیت داریم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: امیدواریم آمار اعطای تسهیلات بانکی در استان از سوی بانک‌ها افزایش یابد البته تسهیلات تخصیص یافته باید منجر به اشتغال و تولید شود.

پورمهدی با اشاره به مشکل کمبود آب اضافه کرد: با توجه به مشکل کمبود آب، کشاورزی و زراعت را کاهش و الگوی کشت را نیز تغییر می‌دهیم بنابراین با محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنیم، برای روستاییان باید شغل‌های جایگزین مانند خدمات فناوری اطلاعات، کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی و صنایع‌دستی ایجاد کنیم.

وی افزود: در مناطق مرزی مانند مسیر جلفا تا کلیبر یک مجموعه خدماتی برای استراحت گردشگران وجود ندارد، این در حالی است که باید با اعطای تسهیلات خانه‌های روستایی احیا شود تا موجب ماندگاری روستاییان در روستاها شویم.