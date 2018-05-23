به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری ایده، نمایشگاه گروهی نقاشی خط «خط و معنا» به مناسبت ماه مبارک رمضان با مجموعه‌ای از آثار جمعی از هنرمندان این عرصه با موضوع اسماء خداوند روز جمعه چهارم خرداد در گالری ایده افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه که به همت موسسه فرهنگی هنری ایده برگزار شده با کیوریتوری اهورا محمدی آثار هنرمندانی چون محسن دائی‌نبی، مهرداد شوقی، حسین نوروزی، مهدی محمدی، علیرضا جوادی، خلیل کوئیکی، محسن کرمی، رایکا میلانیان و ساناز البرزی در معرض دید علاقمندان به هنر نقاشی خط قرار خواهد گرفت.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: خوشنویسی هنری است تنیده در نوشتار و حروف، زمانی خوشنویس آیات قرآن، اشعار و سخن بزرگان را بر صفحات کتاب تک نسخه‌ای در کنار نقاش و تذهیب کار می‌نگاشت تا بر ارزش آن کلمات صد چندان بیفزاید.

نمایشگاه «خط و معنا» از روز جمعه چهارم خرداد ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۱۰ خرداد در محل گالری ایده به نشانی کریم‌خان زند، خردمند شمالی، خیابان هجدهم، پلاک ۲۶ میزبان علاقمندان به آثار هنری است.