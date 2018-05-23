رفع محرومیت با توانمندسازی نیازمندان محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان سه شنبه شب در دیدار با تعدادی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) درمشهد اظهارکرد: خوشبختانه این نهاد فرصتی را برای خیران فراهم کرده تا بتوانند در سنت کمک به نیازمندان و مستمندان مشارکت داشته باشند.

وی افزود: حفظ کرامت افراد جامعه یکی از اصول کشور است که طی سال های گذشته اقدامات خوبی در این بخش به انجام رسیده و تلاش شده تا محرومیت ها با ایجاد اشتغال و توانمندسازی افراد برطرف شود.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در راستای کمک به محرومان جامعه ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب است تا خیران بتوانند به این عرصه ورود یابند.

رشیدیان تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان به دلیل ایجاد همدلی بیشتر بین مردم ،روابط انسانی تقویت می شود که این مهم می تواند موجب همراهی مردم برای کمک به اقشار کم بضاعت باشد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم کمک به نیازمندان گفت: می توان از ظرفیت خیران در بخش های مختلف برای حمایت از کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استفاده کرد تا بخشی از نیازهای آنان تامین شود.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) همواره به دنبال کمک به نیازمندان جامعه بوده است که در این راستا دستگاه های مختلف می توانند این مجموعه را در راستای تحقق اهدافش یاری کنند.