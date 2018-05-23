فتح خرمشهر با پیروی از ولایت حاصل شد/ لزوم پرهیز از اختلاف

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم عباسعلی ملا ابراهیمی صبح چهارشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان سمنان به میزبانی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر بابیان اینکه در شرایطی توانستیم خرمشهر را از دشمن بازپس‌گیری کنیم که تمام امکانات دنیا علیه ایران بود، ابراز داشت: در بحبوحه انقلاب اسلامی که از توان رزمی چندانی برخوردار نبودیم و دشمن با طرح مسائل داخلی می‌کوشید تا انقلاب را فلج کند توانستیم به این پیروزی ارزشمند دست‌یابیم.

وی افزود: استکبار زمانی که متوجه شد نمی‌تواند انقلاب را زمین‌گیر کند دنیای شرق و غرب به سرکردگی آمریکا فردی دیکتاتور به نام صدام را مامور کرد تا با تمام لشکر خود به ایران حمله کند اما با شجاعت دلاور مردان ایران از این هدف ناکام ماندند.

فتح خرمشهر مانع پیشروی دشمن شد

فرمانده سابق لشگر ۷۷خراسان ضمن بیان اینکه صدام با تصور واهی خود می‌خواست خرمشهر را ۷۲ ساعته از آن خود کند، لذا حرکت نیروهای هوایی توانست دور تند ماشین‌های جنگی دشمن را کاهش دهد، ابراز داشت: یگان مستقر در جزایر مینو خسروآباد خوزستان علیرغم نبود امکانات توانستند مانع پیشروی دشمن شوند.

ملا ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: مجموعه نیروهای نظامی، تکاور دریایی و دانشجویان افسری گروه منسجمی را برای اجرای این مأمورت خطیر بسیج کرد و اینجاست که معنای مقاومت ایستادگی و پیروزی در فتح خرمشهر معنا پیدا می‌کند که تصورات فتح ۷۲ ساعت در منطق صدام در مدت ۴۰ روز درهم‌شکسته شد.

وی بابیان اینکه بعد از سقوط خرمشهر این شهر نام خونین شهر به خود گرفته بود، افزود: رزمندگان برای اسلام و نه برای پست و مقام، جانانه جنگیدند تا مروارید شط العرب را از صدام بازپس‌گیری کنند که با مأموریت فرمانده لشکر ۷۷ خراسان به فرماندهی شهاب‌الدین جوادی همه امکانات در اختیار آن‌ها قرار گرفت تا محاصره آبادان به دستور امام راحل شکسته شود.

لزوم حفظ وحدت

فرمانده سابق لشگر ۷۷خراسان ضمن بیان اینکه عملیات فتح خرمشهر به نام ثامن ائمه نام گرفت، ابراز داشت: با شجاعت دلاور مردان ایران نه‌تنها خرمشهر بلکه غنائم بسیاری نیز از لشکر مزدور صدام گرفته شد و این عملیات مبنای طرح‌ریزی عملیات جنگی فتح المبین و بیت‌المقدس را فراهم کرد.

ملا ابراهیمی بابیان اینکه برای مقابله با استکبار پیروی از خط ولایت‌فقیه یک ضرورت است، اضافه کرد: اگر بخواهیم در انقلاب به پیروزی‌های دیگر دست‌یابیم راهی جز پیروی از ولایت‌فقیه نداریم چنانکه همین امر زمینه‌سازی پیروزی خرمشهر را ایجاد کرد، تفرقه و اختلاف مبنای اصولی است که دشمن برای رسیدن به خواسته خود بر آن اصرار دارد لذا برای مقابله با دشمن باید اتحاد سرلوحه امور ما قرار گیرد.

در این مراسم، جمعی از پیشکسوت های لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود و خانواده های شهدا تقدیر شدند.