خازن گذاری ۷ پست توزیع برق در استان سمنان انجام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ترحمی صبح چهارشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه با موضوع گزارش عملکرد برق منطقه‌ای سمنان در سال۹۶، تأکید کرد: کاهش تلفات کل شبکه انتقال و فوق توزیع استان هدف‌گذاری این شرکت در سال گذشته بود که خوشبختانه در این راستا، خازن گذاری جدید و مگاوار در هفت پست استان صورت گرفت.

وی افزود: خازن گذاری پست های فوق توزیع استان از طریق ۲۵ مگاوار شامل بانک خازنی در پست های ۶۳ کیلوولت جنت آباد، ۶۳ کیلوولت شرق دو و ۶۳ کیلوولت شهید احمدی و ۶۳کیلوولت بیارجمند در سال گذشته صورت گرفت.

معاون برق منطقه‌ای سمنان گفت: خازن های جدید در پست های ۶۳ کیلوولت گرمسار، ۶۳ کیلوولت جنوب سمنان و ۶۳ کیلوولت امیریه نیز در این سال نصب شدند.

ترحمی کنترل و مدیریت مصرف داخلی پست ها و مانیتورینگ دائم آن را دیگر طرح کاهش تلفات خط توزیع نام برد و تاکید کرد: این کار در سال ۹۶ با حضور متخصصان برق منطقه‌ای سمنان صورت گرفته است.

وی افزود: پیگیری و بسترسازی برای استفاده از تولید پراکنده و نصب تجهیزات اندازه‌گیری باقابلیت قرائت از راه دور و هم‌زمان کنتورها دیگر اقدامی است که توسط برق منطقه‌ای سمنان برای کاهش تلفات برق در سال گذشته در دستور کار قرار داشته است.

معاون بهره‌وری برق منطقه‌ای سمنان گفت: اصلاح آرایش شبکه، انجام آزمودن های ترموویژن و شستشوی مقره ها نیز در سال۹۶ در سراسر استان صورت گرفته است.

ترحمی بیان کرد: مجموع این موارد باعث شد تا شاهد کاهش یک‌دهم درصدی تلفات برق در سطح استان سمنان باشیم به نحوی که این تلفات از ۲.۱۷ درصد در سال۹۵ به ۲.۰۷ درصد در سال ۹۶ کاهش یافت.