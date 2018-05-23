سهم ۲۵۰۰ میلیارد تومانی کمیته امداد از صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته امداد پرداخت مستمری را خدمتی ثابت برای تمامی مددجویان تحت حمایت اعلام کرد و افزود: با همکاری دولت و مجلس پرداخت مستمری‌ها از سال گذشته سه برابر افزایش یافت به‌طوری‌که یک خانواده پنج‌نفره به‌غیراز یارانه ماهانه، ٤٦٥ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد. البته امسال نیز با مصوبه دولت مستمری مددجویان ١٣ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه همه مددجویان تحت حمایت علاوه بر دریافت خدمات درمانی، دارای بیمه اجتماعی و بیمه مکمل هم هستند ادامه داد: هر یتیم به‌طور متوسط ٢٠٠ هزار تومان، فرزندان بد سرپرست ٨٠ هزار تومان و دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت نیز حدود ٥٠ درصد از هزینه تحصیل خود را از این نهاد دریافت می‌کنند.

فتاح بابیان اینکه به دلیل چندبعدی بودن مسئله فقر امکان علاج آن در زمان کوتاه ممکن نیست خاطرنشان کرد: با حمایت دولت و مجلس طی چند سال آینده وضعیت فقرزدایی بهبود خواهد یافت.

رئیس کمیته امداد درباره اینکه فقر مطلق ریشه‌کن شده است یا خیر توضیح داد: در جلسه دو هفته گذشته با رئیس‌جمهور در مشهد بنده به این نکته اشاره کردم که شعار دولت دوازدهم ریشه‌کنی فقر مطلق بود که آقای روحانی نیز به وعده خود عمل کردند.

وی بابیان اینکه وعده‌های دولت در بودجه برای حمایت از محرومان محقق شده است افزود: در سال ٩٦ بر اساس تبصره ١٤، چهار هزار میلیارد تومان بودجه برای کمیته امداد تعیین شد. همچنین طبق تبصره ١٦، سه هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه اشتغال به مددجویان کمیته امداد اختصاص پیدا کرد که ٩٠ درصد آن جذب شد. امسال نیز با اختصاص هفت هزار میلیارد تومان بالاترین رشد ردیف بودجه برای حمایت از نیازمندان در نظر گرفته‌شده است.

فتاح درباره تعریف فقر مطلق گفت: در دنیا فقر مطلق به افرادی اطلاق می‌شود که به نان شب محتاج باشند که به همین دلیل از سال‌های پیش ماهانه به همه افراد یارانه پرداخت می‌شد. اگرچه ارزش یارانه در طول هفت سال گذشته کاهش‌یافته است اما اکنون دولت، مجلس و کمیته امداد برای تقویت آن تلاش می‌کنند. رفع فقر مطلق یک‌روند است که باید تلاش کنیم و به جزئیات آن بپردازیم.

وی با اشاره به توافق کمیته امداد با سازمان مدیریت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ورود افراد جدید به چرخه حمایتی نهادهای حمایتی اعلام کرد: امسال ۷۰۰هزار خانوار جدید وارد چرخه حمایتی می‌شوند. چنانچه این‌گونه حمایت‌ها ادامه یابد می‌توان ادعا داشت که فقر مطلق از بین خواهد رفت.

رئیس کمیته امداد افزایش جامعه تحت حمایت را از برخی جهات منفی دانست و یادآور شد: در دنیا معمول است که خدمات درمانی و بهداشتی و آموزش‌وپرورش به‌طور رایگان در اختیار افراد قرار می‌گیرد این در حالی است که در ایران این خدمات یارانه‌ای پرداخت می‌شود.

وی بابیان اینکه نهادهای حمایتی، اورژانس اجتماعی هستند که به‌جز افراد خاص جای ماندن دائمی نیست افزود: در ۲.۵ سال گذشته ۱۵ درصد از افراد تحت حمایت کمیته امداد کاهش‌یافته است و جمعیت تحت حمایت از یک‌میلیون و ۷۴۰ هزار خانوار به یک‌میلیون و ۵۱۰ هزار نفر رسیده است.

فتاح با تأکید بر اینکه تمام تلاش کمیته امداد فراهم کردن زمینه خودکفایی افراد مستعد اشتغال است یادآور شد: علاوه بر اینکه برخی از مددجویان به علت فوت، ازدواج و آزادی سرپرست زندانی از چرخه حمایتی خارج می‌شوند، تعداد زیادی نیز پس از دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی و رسیدن به خودکفایی مالی از این چرخه خارج می‌شوند.

رئیس کمیته امداد اعلام کرد: سال گذشته متوسط پرداختی به هر خانوار تحت حمایت سه میلیون تومان بوده است که با ایجاد اشتغال‌زایی برای آن‌ها درآمد آن‌ها به دو برابر پرداختی این نهاد خواهد رسید.

وی بابیان اینکه هر چه دولت و مجلس زمینه رونق اقتصادی را فراهم کنند ورودی کمیته امداد کاهش خواهد یافت گفت: سال گذشته ۹۰۰ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات اشتغال بودند که درنهایت ۱۳۶ هزار فقره وام پرداخت شد. اگر کمیته امداد هیچ ورودی نداشته باشد پرداخت وام به این تعداد حدود هفت سال زمان نیاز دارد.

فتاح بابیان اینکه از محل برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای کمک به مناطق محروم، مرزی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر، سهم کمیته امداد ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به ارزش ۲۵ میلیون تومان تعیین‌شده است اعلام کرد: در صورت تحقق این امر امکان نرخ اشتغال مددجویان در سال ۹۷ به دو برابر افزایش خواهد یافت.