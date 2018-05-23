به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا رستمیان صبح چهارشنبه در همایش بزرگداشت سوم خرداد در ساری بابیان اینکه حماسه خرمشهر از حماسه‌های بزرگی است که در عمق انقلاب اسلامی رقم خورد از آن به‌عنوان امتحان الهی یادکرد و گفت: فرمایش حضرت امام راحل مبنی بر اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد، نشان از معجزه الهی است.

وی افزود: خرمشهر نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران است زیرا دشمن که به دنبال تصرف خرمشهر طی سه روز بود در خرمشهر زمین‌گیر می‌شود و حماسه خرمشهر با اهدای شهدای زیادی رقم می‌خورد.

سردار رستمیان به مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر و اشغال ۲۰ ماهه آن اشاره کرد و گفت: سرانجام خرمشهر با مقاومت و حماسه‌آفرینی‌ها در روز سوم خردادماه آزاد می‌شود.

فرمانده لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا مازندران تصریح کرد: مازندران نیز با یگان‌ها و تیپ‌های متعددی در عملیات آزادسازی خرمشهر حضور داشت و در این حماسه، ایثارگری کرده است.

وی ادامه داد: نسل جدید لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا در کربلای خان طومان نیز مقاومت و ایثارگری کردند و حماسه‌ای ماندگار را رقم‌زده‌اند.