  1. استانها
  2. مازندران
۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

فرمانده لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا مازندران:

خرمشهر نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران است

خرمشهر نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران است

ساری - فرمانده لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا مازندران از خرمشهر به‌عنوان نماد و ایستادگی و مقاومت ملت ایران یادکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا رستمیان صبح چهارشنبه در همایش بزرگداشت سوم خرداد در ساری بابیان اینکه حماسه خرمشهر از حماسه‌های بزرگی است که در عمق انقلاب اسلامی رقم خورد از آن به‌عنوان امتحان الهی یادکرد و گفت: فرمایش حضرت امام راحل مبنی بر اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد، نشان از معجزه الهی است.

وی افزود: خرمشهر نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران است زیرا دشمن که به دنبال تصرف خرمشهر طی سه روز بود در خرمشهر زمین‌گیر می‌شود و حماسه خرمشهر با اهدای شهدای زیادی رقم می‌خورد.

سردار رستمیان به مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر و اشغال ۲۰ ماهه آن اشاره کرد و گفت: سرانجام خرمشهر با مقاومت و حماسه‌آفرینی‌ها در روز سوم خردادماه آزاد می‌شود.

فرمانده لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا مازندران تصریح کرد: مازندران نیز با یگان‌ها و تیپ‌های متعددی در عملیات آزادسازی خرمشهر حضور داشت و در این حماسه، ایثارگری کرده است.

وی ادامه داد: نسل جدید لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا در کربلای خان طومان نیز مقاومت و ایثارگری کردند و حماسه‌ای ماندگار را رقم‌زده‌اند.

کد مطلب 4304092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها