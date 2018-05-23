۳۰۲هزارهکتار از اراضی کشاورزی کشور به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع روز چهارشنبه در جلسه ستاد سامانه های نوین آبیاری که با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد اظهار کرد: در سال گذشته ۱۸ هزار طرح آبیاری نوین در سطح ۳۰۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور اجرا و در سامانه اطلاع رسانی طرح های نوین آبیاری ثبت شده است.

وی در ادامه به اهمیت سامانه ثبت اطلاع رسانی طرح های نوین آبیاری اشاره کرد وگفت : این سامانه یک سامانه کامل و جامع در مورد رصد اجرای سیستم های نوین آبیاری در کشور است که مورد حمایت مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و دولت قراردارد.

وی یادآور شد: پروژه های عمرانی زمان بر است و برای تکمیل و تسریع در اجرای آن نیاز به همکاری و مشارکت کشاورزان دارد.

زارع تصریح کرد : باید از زمان بری پروژه ها جلوگیری کرد و طرح های نیمه تمام را به سرعت به پایان رساند.

وی یاد آور شد : پروژه هایی که خودیاری آن مشخص نشده است به هیچ عنوان شروع نشود.

مشاور وزیر و مجری سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت : کشاوران بایستی با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد هزینه اجرای سیستم ها را دولت بصورت بلاعوض پرداخت می کند برای تکمیل باقی مانده طرح مشارکت داشته باشد.

زارع اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی بر اساس دستورالعمل موظف به اجرای سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی است.

وی تصریح کرد : صندوق توسعه ملی در سال ۹۵ اعتباری خاصی برای آبیاری تحت فشار تخصیص داده اند که این اعتبارات در سال گذشته نیز با هدف افزایش بهره وری در بخش کشاورزی تخصیص د اده شده است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : ظرفیت فنی و اجرایی جهاد کشاورزی استان قزوین در اجرای سیستم های نوین آبیاری بالاست.

وی افزود : مشکل ترین بخش اجرای طرح های نیمه تمام آبیاری نوین در استان قزوین عدم پرداخت خودیاری است که باید با مشارکت گسترده کشاورزان حل شود.

مشاور وزیر ومجری سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی به مشکل سرمازدگی و خسارت وارده اشاره کرد و گفت : با توجه به مشکل سرمازدگی و سایر مشکلات اقتصادی برای کشاورزان استان بایستی از طریق سیاست های حمایتی و راهکار های مناسب اقدام به تکمیل واجرای طرح های نیمه تمام آبیاری کرد.

زارع اضافه کرد : بر اساس قانون و دستور العمل سامانه های نوین آبیاری پروژه هایی که خودیاری نداشته باشند نباید اقدام به اجرای آنها کرد.

وی بر لزوم اهمیت استفاده از ظرفیت صندوق توسعه بخش کشاورزی برای تکمیل طرح های نیمه تمام آبیاری نوین تاکید کرد.

زارع گفت : استان قزوین همواره پیشرو در بخش کشاورزی و اجرای سیستم های نوین آبیاری است به طوریکه اولین تشکل آب بران در این استان تشکیل شده است.