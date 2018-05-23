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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار نشست فوری مشترک با ترامپ شدند

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار نشست فوری مشترک با ترامپ شدند

نمایندگان پارلمان اروپا از بیم تداوم یکجانبه گرایی آمریکا در مسائل بین الملل خواستار برگزاری نشست مشترک با دونالد ترامپ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون آلمان، در پیش نویس قطعنامه پارلمان اروپا بر ضرورت نشست مشترک با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا تاکید شده است. 

«المار بروک» یکی از نمایندگان آلمانی پارلمان اروپا در این باره گفت: هرچه زودتر باید زمینه برگزاری این نشست مشترک فراهم شود.

تلویزیون آلمان در گزارش خود آورده است: اروپا از رویکرد یکجانبه گرایانه آمریکا نگران بوده و در مسائلی مانند توافق هسته ای ایران، تعرفه های گمرکی اروپا و برخی دیگر انتقادهایی را وارد می داند. 

این نماینده پارلمان اروپا همچنین با اخطار نسبت به تجزیه شدن غرب گفت: آمریکا همواره از شرکای مهم ما بوده و هست، اما تا زمانی که شرایط بطور معقول و سنجیده پیش برود.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند اروپا با مسائلی مانند برگزیت دچار بحران هایی شده که باید در جوی آرام و توام با امنیت به حل آنها بپردازد. 

گفتنی است در پی خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران کشورهای اروپایی خواهان حفظ آن بوده و در همین راستا به پای میز مذاکره با طرف ایرانی بازگشته اند.

کد مطلب 4304135
شقایق لامع زاده

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