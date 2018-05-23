اولین سازه غیرمجاز دریایی در سواحل مازندران تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مصطفایی اظهار داشت: این اداره کل در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود در دریا و صیانت از نوار ساحلی استان مازندران، با همکاری مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی ذیربط، نسبت به تخریب یک سازه غیرمجاز متعلق به اشخاص حقیقی در مناطق ساحلی روستای ونوش از توابع شهرستان نوشهر اقدام کرد.
وی افزود:بر اساس بند ۲۲ ماده ۳ آییننامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال ۱۳۴۸ مجلسین و مادهواحده مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، ساختوساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی ممنوع است.
مصطفایی با اشاره به وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در بخش سواحل خاطرنشان کرد : بهمنظور حفاظت از خط ساحلی کشور از آسیبهای ناشی از ساختوسازهای غیراصولی مربوط به تأسیسات دریایی و بندری ، کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی میبایست از طریق مراجعه به سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور نسبت به ثبت تقاضا برای دریافت مجوزهای تأسیس و بهرهبرداری از هرگونه سازه احداثی در دریا ورودهای قابل کشتیرانی اقدام کنند.
نظر شما