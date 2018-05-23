  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

پیشنهاد قلعه‌نویی به محرم نویدکیا برای حضور در کادر فنی سپاهان

پیشنهاد قلعه‌نویی به محرم نویدکیا برای حضور در کادر فنی سپاهان

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان خبر از پیشنهاد به محرم نویدکیا برای حضور در جمع دستیاران خود داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از حضور در راس کادر فنی سپاهان اصفهان اعلام کرد می خواهد محرم نویدکیا را در بین دستیاران خود به خدمت بگیرد.

سرمربی جدید سپاهان اصفهان در گفتگو با رادیو تهران ضمن تایید این خبر اعلام کرد: به نظرم او جزیی از تاریخ سپاهان است و باید از چنین سرمایه هایی استفاده کرد. من به او پیشنهاد داده ام تا به سپاهان بیاید.

قلعه نویی ادامه داد: حالا تصمیم با خودش است. او می تواند مانند ابراهیم صادقی در سایپا و مهدی رجب زاده و قاسم حدادی فر در ذوب آهن باشد. اگر نویدکیا تصمیم به حضور بگیرد من با کمال میل استقبال می‌کنم.

کد مطلب 4304171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها