به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از حضور در راس کادر فنی سپاهان اصفهان اعلام کرد می خواهد محرم نویدکیا را در بین دستیاران خود به خدمت بگیرد.

سرمربی جدید سپاهان اصفهان در گفتگو با رادیو تهران ضمن تایید این خبر اعلام کرد: به نظرم او جزیی از تاریخ سپاهان است و باید از چنین سرمایه هایی استفاده کرد. من به او پیشنهاد داده ام تا به سپاهان بیاید.

قلعه نویی ادامه داد: حالا تصمیم با خودش است. او می تواند مانند ابراهیم صادقی در سایپا و مهدی رجب زاده و قاسم حدادی فر در ذوب آهن باشد. اگر نویدکیا تصمیم به حضور بگیرد من با کمال میل استقبال می‌کنم.