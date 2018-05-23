بهره برداری از شهربازی اختصاصی کودکان در صالحیه

علیرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره برداری شهربازی اختصاصی و مجهز برای کودکان خبر داد و افزود: ایجاد یک فضای اختصاصی و ایمن برای کودکان در شهر احساس می شد که با اختصاص ۴۰۰ متر مربع از محیط سرای محله شهرداری صالحیه این مهم عملیاتی شد.

قربانی در ادامه تلاش مجموعه برای توسعه زیر ساخت های تفریحی شهر را مناسب توصیف کرد و اضافه کرد: شهربازی کودکان در مقیاس خرد و بی نظیر در شهرستان و یک سایت ویژه جهت احداث شهربازی اساسی در مجاورت بوستان ۳۰ هزار متری نهج البلاغه نیز در مقیاس کلان و در مساحت ۷ هزار متر مربع با مشارکت بخش خصوصی تخصیص داده شده است که به زودی اجرا و در خدمت نشاط شهروندان شهرستان قرار خواهد گرفت.

شهردار صالحیه با تشریح اهمیت توسعه مسیرهای دسترسی و اهمیت گسترش شریان های ارتباطی، نقش آن را در توسعه آتی شهر مهم دانست و افزود: رویکرد تعریض و بازگشایی مسیرهای دسترسی اصلی و فرعی از سال ۹۲ در دستور کار شهرداری صالحیه قرار گرفته است و در این حوزه با دستاوردهای قابلی مواجه هستیم.

قربانی به تلاش شهرداری صالحیه برای تعریض و پاکسازی ۱۱۵ پلاک معارض در خیابان شهید نقاوت اشاره کرد و گفت: افزایش ظرفیت عرصه های عمومی، به ویژه پهنه های فعال نظیر محورهای تجاری و متراکم از ضرورت های شهر صالحیه و عموم شهرهای اقماری با پیشینه روستایی است که مورد توجه شهرداری و شورای اسلامی قرار دارد.

وی در ادامه همچنین از عزم شهرداری صالحیه برای تعریض محورهای تجاری و متراکم خبر داد و اظهار داشت: یک پلاک معارض در خیابان شهید کریمی با تملک ۲۰ متر مربع با سیر توافق قانونی برای تعریض این مسیر تخریب و این رویه برای پلاک های از این دست ادامه دارد.