«جنگ دوست داشتنی» به چاپ هشتم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جنگ دوستداشتنی» نوشته سعید تاجیک، حاوی خاطرات طنزآمیز و شوخطبعانه درباره حضور وی در جبهههای جنگ هشتساله به چاپ هشتم رسید.
سعید تاجیک لحظههایی را در جنگ به تصویر میکشد که کمتر در دید دیگران بهویژه خبرنگاران داخلی و خارجی آمده است. وی در جنگ به خلق آدمیانی میپردازد که عینیت داشته و اکنون شبهاسطوره مینمایند؛ مردان بزرگی همچون شهید باکری و شهید همت که همگی در آفرینش قصههای او نقش یکسان دارند.
نویسنده این کتاب با استفاده از ذهن توانمند خود بدون داشتن یادداشت روزانه، جزئیات مربوط به حوادث و شخصیتها را به یاد آورده و با زبانی طنزآمیز به رشته کلام کشیده است. در میان خاطرات او، هم طنزهای مبتنی بر موقعیت طنزآمیز و هم طنزهای عبارتی که مبتنی بر ظرفیت های زبانی هستند، وجود دارد و تلفیق این دو شیوه، کتاب او را خواندنی و ارزشمند کرده است.
کتاب با این عنوان شروع می شود: در سال ۱۳۴۵ در خیابان ۲۴ متری شهر ری به دنیا آمدم. تا نه سالگی در شهر ری ساکن بودم. از پدربزرگم مقداری زمین به مادرم ارث رسیده بود. پدر و مادرم تصمیم گرفتند در آن خانهای بنا کنند. خانه به مرور زمان ساخته شد و ما در آن ساکن شدیم. در کودکی بچه بازیگوشی بودم و پدر و مادرم از کارهای من کلافه می شدند. اگر شبی در خواب شیطان گولم می زد و گلهای قالی را آب میدادم، قاسم، برادر بزرگترم را به جای خواب خود می کشاندم و در جای او می خوابیدم. خیس شدن قاسم یک طرف و کتک خوردن او از مادرم طرف دیگر ماجرا بود!
چاپ هشتم کتاب «جنگ دوستداشتنی» با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه در ۵۶۸ صفحه به همراه ضمیمه ای از عکس های شخصیتها توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
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