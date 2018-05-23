آموزش سالانه ۲ هزار زوج خرمشهری برای افزایش جمعیت

فرشید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، تحکیم بنیاد خانواده، فرزند پروری و همچنین ارائه سبک صحیح زندگی از اهداف وزارت بهداشت در راستای عمل به ابلاغ سیاست کلی جمعیت مقام معظم رهبری است.

وی به برشماری برخی اقدامات انجام شده در این راستا پرداخت و بیان کرد: تامین و تجهیز یک مرکز مشاوره ازدواج و همچنین تهیه دیسک های فشرده و کتاب های آموزشی برای دو هزار زوج از مهمترین اقدامات انجام شده در راستای افزایش نرخ باروی است.

بهشتی افزود: برگزاری همایش های سبک زندگی، ازدواج شاد و پایدار، تحکیم بنیاد خانواده در سال های اخیر از دیگر اقدامات انجام شده توسط مرکز بهداشت خرمشهر بوده است که ظرف یک سال گذشته چهار همایش با محوریت این موضوعات در این شهرستان برگزار شد.

شناسایی زوجین نازا و ارائه مشاوره به آنها، شناسایی زوجین بی فرزند و آموزش در خصوص فرزند آوری و برگزاری نشست های هم اندیشی با اداره های مرتبط از دیگر فعالیت های بود که توسط مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر به عنوان اقدامات واحد خانواده مرکز بهداشت خرمشهر به منظور رسیدن به این اهداف مطرح شد.

بهشتی با تاکید بر لزوم آموزش همگانی برای افزایش فرهنگ فرزند آوری میزان نرخ باروری خرمشهر را بالاتر از استاندار کشوری اعلام کرد و گفت: نرخ باروری کلی کشور ۲.۱ است که این میزان در خرمشهر به ۲.۸ رسیده با این حال اقدامات لازم برای افزایش جمعیت این شهرستان در دستور کار به عنوان یک اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله از ۳۰ اردیبهشت تا چهار خرداد هفته ملی جمعیت نامگذاری شده است و ۳۰ اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری نیز به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.