کمیته مناسب سازی و ایمنی حمل‌ و نقل خراسان جنوبی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم صبح چهارشنبه در کمیسیون ایمنی حمل‌ونقل استان خواستار تشکیل کمیته مناسب سازی و ایمنی حمل‌ و نقل استان شد و اظهار کرد: باید در این کمیته نقاط مورد نظر پلیس و حادثه‌خیز در دستور کار قرارگرفته و تجزیه و تحلیل شود.

وی با بیان اینکه همچنین باید برای این نقاط، ایمن‌سازی کوتاه مدت در نظر گرفته شود، افزود: این راهکارها باید توسط کمیته به شورای تأمین استان ارسال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: باید این کمیته ظرف مدت ۱۵ روز آینده تشکیل و نقاط بررسی‌شده در این کمیته تا دو ماه آینده رفع شود.

وی با بیان اینکه باید مکانی برای پلیس‌راه زیرکوه در نظر گرفته شود، افزود: همچنین ساماندهی حداقلی محورهای تفرجگاهی استان در دستور کار قرار گیرد.

علوی مقدم با بیان اینکه می‌توان با تدابیر کم هزینه، بسیاری از تصادفات را کاهش داد، تاکید کرد: ظرف یک هفته آینده تابلوی تردد کامیون ممنوع در محور دیهوک- راور نصب شود.

وی خواستار توجه دستگاه‌ها به مصوبات جلسات شد و بیان کرد: فرار از مسئولیت و انداختن وظایف به دوش دیگران قابل‌قبول نیست.

علوی مقدم با اشاره به عدم حضور برخی از مدیران متولی در کمیسیون بیان کرد: مدیران کم کار به عنوان افرادی که حقوق شهروندان را رعایت نمی کنند به رسانه‌ها و مردم واگذار می‌شوند.